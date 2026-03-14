Де на Київщині немає газу, опалення і світла після удару 14 березня: список

Удар по Київщині 14 березня

Унаслідок ворожої атаки на Київщину, 14 березня, внаслідок якої загинуло 4 людей, низка населених пунтків області залишилися без опалення і світла.

Які населені пункти постраждали та коли ситуація налагодиться, розповів начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Обухівщина — газопостачання

Без газопостачання залишилося 6 населених пунктів, а саме: м. Українка, с. Верем’я, с. Жуківці, с. Трипілля, с. Халеп’я, с. Щербаківка. Усього 7911 абонентів, більшість з них в Українці. За оцінками фахівців газопостачання планується відновити протягом двох діб.

В Українці через ворожі обстріли також тимчасово припинено теплопостачання у 62 багатоквартирних будинках для 8367 абонентів. Частково теплопостачання відсутнє й в самому Обухові. Унаслідок пошкодження газопостачання до однієї з котелень міста, опалення припинено в 64 будинках для 9689 абонентів.

«Саме зараз комунальники зʼясовують час на ліквідацію наслідків та вже працюють над відновленням теплоносія в мережі», — запевнив начальник ОВА.

Знеструмлення

У Броварському, Вишгородському та Обухівському районах Київщини знеживлено загалом 4600 абонентів. Енергетики працюють над відновленням.

Водопостачання

Послуги централізованого водопостачання в усіх громадах області надаються у штатному режимі, запевнив Калашник.

Удар по Україні 14 березня: останні новини

Нагадаємо, що Росія 14 березня завдала нового масованого удару по Україні.

На Київщині вже четверо загиблих та 15 постраждалих. Троє людей, як ми вказували вище, загинули у Броварах, четверта людина — у Вишгородському районі. Набільший удар припав на Бровари. Там люди просто вибігали з будинків під час атаки.

Після масованої атаки у ніч проти 14 березня частина регіонів України переходить до аварійних відключень.

Основна ціль удару — енергетична інфраструктура Києва та області.