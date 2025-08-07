COVID-19 повертається: у Києві стрімко зростає кількість тяжких випадків

COVID-19 / © ТСН.ua

У Києві медики б’ють на сполох — стрімке зростання госпіталізацій хворих на коронавірус. Якщо ще на початку липня в інфекційних відділеннях комунальних медзакладів перебували 15 осіб, то станом на 7 серпня їх стало вже 68.

Про це повідомили в пресслужбі Департаменту охорони здоров’я КМДА.

Особливу тривогу викликає те, що серед госпіталізованих — 24 дитини. Лікарі наголошують: усі ці випадки не можна назвати легкими, пацієнти потребують серйозного лікування, постійного нагляду медиків і часто — кисневої підтримки.

«За останній місяць кількість госпіталізацій через COVID-19 у столиці зросла в рази. Це — факт, зафіксований лікарями. Якщо станом на 1 липня в інфекційних відділеннях стаціонарних комунальних медзакладів перебувало 15 людей, то наразі — 68, 24 з них — діти», — повідомили в Департаменті охорони здоров’я.

У відомстві також звернули увагу на те, що зростання захворюваності відбувається на тлі частіших повітряних тривог та вимушеного перебування мешканців у сховищах.

«Ми знову й знову нагадуємо: укриття — це порятунок! Але перебування у замкнених приміщеннях з обмеженими можливостями вентиляції підвищує ризик зараження, зокрема COVID-19», — застерегли в пресслужбі.

Нагадємо, на території Полтавської області виявили новий варіант COVID-19. Фахівці Центру громадського здоров’я встановили, що це генетична лінія XFG, яку також назвали Stratus.

Новий варіант COVID-19 під назвою Stratus стрімко поширюється у світі. Всесвітня організація охорони здоров’я вже включила його до переліку штамів, за якими ведеться посилений моніторинг. Лише за один місяць частка цього варіанту серед усіх випадків зросла з 7,4% до 22,7%.

Попри це, фахівці заспокоюють: поточні дослідження не свідчать про те, що Stratus викликає важчий перебіг хвороби або спричиняє зростання летальних випадків.

Медики звертають увагу на новий симптом — у деяких інфікованих з’являється хрипкий голос. Водночас основні ознаки зараження залишаються незмінними — це кашель, підвищена температура тіла та загальна втома.

Щодо захисту — експерти наголошують, що наявні вакцини залишаються ефективними проти важких ускладнень, спричинених цим штамом.