Чим РФ вдарила по Києву і чому не дали сигнал тривоги: відповідь ЗСУ

РФ вдарила по Києву шістьма балістичними ракетами: Повітряні сили розповіли деталі

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Пізно увечері 12 жовтня російські війська завдали удару по Києву попередньо шістьма балістичними ракетами. Їхній тип наразі встановлюється.

Про це підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

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За даними військових, атака сталася близько 22:10. У ЗСУ визнали, що про заздалегідь про удар не знали. Балістичні цілі були виявлені радіолокаційними засобами безпосередньо під час удару по столиці.

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«Інформації щодо пусків з території противника не поступало. Причини встановлюються», — йдеться в повідомленні.

Крім того, росіяни атакували Харків 9-ма баражуючими боєприпасами S-8000 «Бандероль». Нагадаємо, що у Харкові склався цілий під’їзд 5-поверхівки після обстрілу РФ. Під завалами можуть бути люди

У Повітряних силах заявили, що вся інформація про удари уточнюється і буде оприлюднена у ранковому зведенні.

Раніше ми писали, що у Києві вибухи пролунали ще до оголошення повітряної тривоги. Тому у Мережі стривожилися, чи може це свідчити, що США припинили надавати Україні розвіддані, як попереджали у ЗМІ і нардепи.

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Згодом мер Віталій Кличко розповів перші деталі про наслідки цього удару.

Також ми писали, що незадовго до цієї атаки, після 19.00, росіяни завдали удару по Дарницькому районі, де БпЛА влучив в 25-поверховий житловий будинок на рівні 12-16 поверхів. Загинуло двоє людей, ще щонайменше 11 постраждало.

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