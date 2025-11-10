Чи зможе Росія "заморозити" Київ: експерт назвав найгірший сценарій

Блекаут

Росія не зможе «заморозити» великі міста, попри атаки на енергетику. Експерт пояснив, що у Києва є «додаткові джерела тепла», крім ТЕЦ.

Таку думку 24 Каналу озвучив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він окреслив, за яких умов у столиці міг би статися колапс. Це сценарій, на який, вочевидь, і розраховує ворог.

За його словами, якщо в Києві будуть відключені ТЕЦ і протягом 3 днів при температурі -10 градусів і нижче не буде перспективи відновлення, столиця має оголошувати злив води з будинків та евакуацію.

«Якщо на ТЕЦ зруйновані котли і немає впевненості, що вони за кілька днів запрацюють, то тут мовиться про техногенну катастрофу», — зазначив Харченко.

Чому Росія не досягне своєї мети

Однак експерт одразу підкреслив, що такий апокаліптичний сценарій був би реальним, якби в Києві не було інших джерел тепла.

«В Києві, крім ТЕЦ, вони є. Крім того, люди скористаються можливістю хоч трохи опалюватись електрикою», — пояснив він.

Саме наявність «плану Б» у великих містах руйнує плани окупантів.

«Тому шансів на реальне замерзання системи в столиці чи іншому великому місці небагато. Я не вірю, що росіяни здатні реалізувати такі ризики», — підкреслив Олександр Харченко.

Нагадаємо, окремі теплові електростанції ДТЕК зазнали ударів одразу 5–6 балістичними ракетами під час останніх атак РФ. Саме масоване застосування балістики стало новою характеристикою ударів по енергетиці. Він наголосив, що швидкість відновлення залежить від ефективності ППО, наявності резервного обладнання, фінансування та роботи фахівців.