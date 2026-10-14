Чи залишиться Київ без води та каналізації взимку: що загрожує мешканцям під час тривалих блекаутів

Насосні станції. Фото: kyivcity.gov.ua

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Робота водопровідної та каналізаційної інфраструктури безпосередньо залежить від електроенергії. Насоси забезпечують забір і транспортування води, підтримують необхідний тиск у мережах, а також перекачують стічні води там, де вони не можуть рухатися самопливом. Тому пошкодження енергооб’єктів унаслідок російських атак створює додаткові ризики для комунальних систем.

Як повідомляє «Телеграф», фахівці розглядають різні варіанти розвитку подій — від тимчасового зниження тиску до обмеження водопостачання за графіками. Водночас вони закликають розрізняти локальні аварії та повний колапс комунальної інфраструктури столиці.

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Чи можуть воду подавати лише кілька годин на добу

Директор асоціації «Укрводоканалекологія» Олександр Шкінь попередив, що в разі тривалих масштабних знеструмлень деякі населені пункти можуть перейти на погодинну подачу води.

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За одним із несприятливих сценаріїв, мешканці отримуватимуть воду приблизно раз на добу протягом кількох годин. Причина полягає в обмежених можливостях резервного електроживлення. Навіть якщо насосні станції обладнані генераторами, для їхньої безперервної роботи потрібні значні запаси пального, регулярне технічне обслуговування та справне обладнання.

Проте такий прогноз не означає, що однакові графіки запровадять по всій Україні. Ситуація залежатиме від стану місцевої енергомережі, потужності водоканалу, наявності резервних джерел живлення та масштабу пошкоджень.

Щодо Києва віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира зазначив, що жорсткі обмеження водопостачання найбільш імовірні за умов майже повного блекауту. Якщо електроенергія надходитиме хоча б протягом 4-8 годин на добу, критично важливі об’єкти водопостачання, за його оцінкою, матимуть пріоритет під час відновлення живлення.

Водночас окремі райони можуть залишитися без води навіть тоді, коли електрика в інших частинах міста є. Наприклад, якщо пошкоджено підстанцію, від якої живиться конкретна насосна станція.

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Чому на верхніх поверхах вода може зникнути першою

Під час перебоїв із електропостачанням мешканці багатоповерхівок опиняються в різних умовах.

Для подачі води на значну висоту потрібен достатній тиск у мережі. У багатьох будинках його додатково підтримують підвищувальні насоси.

Якщо тиск у міському водопроводі знижується або внутрішньобудинкові насоси залишаються без електрики, вода може перестати надходити до квартир на верхніх поверхах. При цьому мешканці нижніх поверхів іноді ще матимуть водопостачання, хоча й зі слабшим напором.

Важливо, що резервне живлення міської насосної станції не гарантує роботи обладнання всередині житлового будинку. Тому мешканцям багатоповерхівок варто заздалегідь з’ясувати в ОСББ або управителя, чи можуть будинкові насоси працювати під час відключень.

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Чи вистачить Києву генераторів для роботи водопроводу та каналізації

У Києві вже встановлені резервні джерела електроживлення для частини об’єктів водопостачання та водовідведення. За даними «Київводоканалу», загальна потужність генераторів на малих і середніх об’єктах становить близько 27 МВт. Також до кінця 2026 року планувалося запустити ще приблизно 40 МВт резервних потужностей для найбільш важливих та енергоємних об’єктів.

Однак із реалізацією частини проєктів виникає питання щодо строків. Як з’ясували журналісти проєкту «Наші гроші», у вересні 2026 року «Київводоканал» уклав договори на облаштування резервного електроживлення для 13 водопровідних і каналізаційних об’єктів у різних районах столиці. Водночас, згідно з умовами договорів, завершити їх мають до 27 березня 2027 року, тобто фактично наприкінці опалювального сезону.

Таким чином, хоча Київ уже має певний запас резервних потужностей, частина нового обладнання може бути недоступною протягом зими 2026–2027 років.

При цьому наявність генераторів не гарантує необмеженої автономної роботи. Для підтримання водопостачання та каналізації під час тривалих блекаутів необхідні також достатні запаси пального, його регулярне підвезення та технічне обслуговування обладнання.

Чи може в Києві повністю зупинитися каналізація

Повне припинення роботи каналізації столиці експерти називають малоймовірним сценарієм. Артем Шира пояснює це особливостями системи водовідведення, частина стоків рухається трубопроводами самопливом, а насоси потрібні лише на окремих ділянках, де рельєф не дозволяє забезпечити природний рух.

За словами директора «Інституту міста» Олександра Сергієнка, у Києві працює близько трьох десятків каналізаційних насосних станцій. Експерт зазначає, що вони мають резервне електроживлення та запаси дизельного пального. Це зменшує ймовірність одночасної зупинки всієї системи.

Однак аварія на окремій насосній станції або пошкодження колектора все одно може призвести до серйозних проблем у конкретному районі. Особливо небезпечно, якщо мешканці продовжують активно користуватися водопроводом, а відведення стоків уже порушене. У такому разі стічні води можуть накопичуватися в каналізаційних трубах і створювати підпір.

Кому найбільше загрожує підтоплення каналізаційними стоками

За несправності системи водовідведення особливий ризик виникає для підвалів, цокольних приміщень і квартир на нижніх поверхах.

Якщо рівень стічних вод у трубопроводі підніметься достатньо високо, забруднена вода може повернутися через унітази, душові зливи та інші сантехнічні прилади. Проте це не означає, що кожна аварія каналізації неодмінно спричинить підтоплення першого поверху. Наслідки залежать від місця пошкодження, будови внутрішньобудинкової мережі, стану труб і кількості стоків, які надходять у систему.

Ознаками можливого підпору можуть бути булькання в каналізаційних трубах, незвичне підняття води в сантехніці та поява стоків у зливних отворах. Якщо такі симптоми виникли, потрібно припинити користування водою та повідомити аварійну службу або управителя будинку.

Намагатися усунути масштабну каналізаційну аварію самотужки небезпечно через ризик контакту із забрудненими стоками.

Що буде з Бортницькою станцією аерації під час блекауту

Окреме значення для Києва має Бортницька станція аерації — ключовий об’єкт очищення стічних вод столиці та частини населених пунктів Київської області. За інформацією, наведеною в матеріалі «Телеграфу», станцію включено до Плану стійкості Києва. Для неї передбачені заходи з резервування електропостачання та фізичного захисту.

Артем Шира припускає, що за критичних пошкоджень очисної інфраструктури одним із найгірших сценаріїв може стати потрапляння недостатньо очищених або неочищених стоків у Дніпро. При цьому мешканці столиці можуть не відразу відчути наслідки у своїх квартирах, якщо транспортування стоків каналізаційною мережею продовжиться.

Однак така ситуація становитиме серйозну екологічну загрозу. Забруднення річки може вплинути на стан водних екосистем та якість води нижче за течією.

Чи можлива епідемія через три дні без каналізації

Представники «Київводоканалу» раніше попереджали, що тривала зупинка водовідведення може призвести до серйозних санітарно-епідеміологічних наслідків. У публічних заявах згадувався навіть триденний термін. Проте експерти не розглядають виникнення епідемії через рівно 72 години як неминучий наслідок будь-якої аварії.

Реальна небезпека залежатиме від масштабів пошкоджень, кількості людей, які залишилися без водовідведення, та можливості забезпечити належні санітарні умови.

Найбільший ризик виникає в разі контакту зі стічними водами, забруднення джерел питної води та відсутності можливості підтримувати особисту гігієну.

Саме тому навіть локальні аварії каналізації потребують швидкого реагування.

Як Київ забезпечуватимуть питною водою під час тривалих відключень

За поясненням заступника генерального директора «Київводоканалу» Сергія Горкуценка, у разі знеструмлення насосів вода може тимчасово перестати надходити в будинки. Після відновлення електроживлення подача поступово відновлюватиметься. Якщо ж блекаут буде тривалим, одним із резервних рішень стане підвезення питної води спеціальними автомобілями.

Конкретні адреси пунктів видачі води, графіки її підвезення та порядок отримання потрібно буде уточнювати за офіційними повідомленнями міської влади й водоканалу.

Скільки води потрібно запасти вдома

Навіть за відсутності оголошених графіків обмеження водопостачання мешканцям варто мати невеликий аварійний запас.

Для пиття та приготування їжі можна орієнтуватися приблизно на 3 літри води на людину на добу. Дітям, людям із певними потребами, а також за підвищеної температури повітря її може знадобитися більше.

Орієнтовний запас питної води на 3 доби:

Для однієї людини — 9 літрів.

Для двох людей — 18 літрів.

Для сім’ї з трьох осіб — 27 літрів.

Для сім’ї з чотирьох осіб — 36 літрів.

Окремо слід передбачити технічну воду для гігієни та побутових потреб.

Запаси краще зберігати в чистих, щільно закритих ємностях. Питну та технічну воду потрібно чітко розділяти, щоб уникнути випадкового використання непридатної для споживання рідини.

Чи залишиться Київ без води та каналізації взимку

Станом на 14 жовтня 2026 року графіки подачі води в Києві розглядаються як можливий антикризовий захід у разі тривалих масштабних знеструмлень, а не як уже ухвалене рішення.

Наявність резервного електроживлення зменшує ймовірність повного припинення роботи столичних комунальних систем. Однак окремі райони можуть зіткнутися з перебоями через пошкодження насосних станцій, підстанцій або інших елементів інфраструктури.

Найреалістичнішими ризиками експерти вважають тимчасову відсутність води, слабкий тиск у багатоповерхівках та локальні проблеми з каналізацією. Повну одночасну зупинку водовідведення в усій столиці вони оцінюють як значно менш імовірну.

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