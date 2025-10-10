Чи захищені київські ТЕЦ від дронових атак: у КМДА спростували чутки про "голі" трансформатори

ТЕЦ / © Associated Press

У Київській міській держадміністрації прокоментували чутки про незахищеність столичних ТЕЦ від атак після того, як одна с електростанцій зазнала пошкоджень в результаті обстрілу 10 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Столична влада стверджує: чутки про незахищеність ТЕЦ — неправдиві і являються не більше, аніж «політичною маніпуляцією» з боку тих осіб, які їх розповсюджують.

«У медіапросторі поширюється заява одного з „експертів“ про нібито відсутність будь-якого захисту на столичних ТЕЦ. Така інформація є політичною маніпуляцією і не відповідає дійсності», — повідомили в КМДА.

Згідно з подальшими твердженнями столичної влади, ТЕЦ Києва мають необхідний захист першого етапу згідно з вимогами Генштабу, втім детальніші відомості не розголошують із міркувань безпеки.

В КМДА додали, що усі необхідні служби долучені до ліквідації наслідків ворожої атаки 10 жовтня. Енергетики вже повернули світло 270 тисячам споживачів, робота триває.

Що передувало

Зазаначимо, ЗМІ розповсюдили заяву нардепа та ексміністра з питань житлово-комунального господарства Олексія Кучеренка щодо пошкоджень на одній із київських ТЕЦ, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу 10 жовтня.

Кучеренко в своєму Facebook написав, що трансформаторні блоки на ТЕЦ були незахищені і додав, що відповідальність за це лежить на КМДА та Київській міськраді.

Підступний нічний удар РФ

Нагадаємо, у ніч проти 10 жовтня агресорка Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

Також протягом ночі російська армія здійснювала масовану атаку на Київ та область. Мешканці столиці повідомляли, що на лівому березі зникло світло приблизно о 03:18. Влада це підтвердила і додала, що є також проблеми з водопостачанням. Наразі у місті зафіксовано масштабні перебої з електропостачанням, без світла частково залишилися шість районів.

В області запроваджено екстрені відключення електроенергії.