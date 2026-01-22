Чи стане в Києві більше світла у разі потепління: експерт пояснив

Відключення світла в Києві / © ТСН.ua

Потепління в Україні знизить споживання електроенергії, проте миттєвого покращення ситуації зі світлом у Києві чекати не варто. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко пояснив, на скільки годин довше мешканці столиці матимуть електроенергію.

Про це повідомляє Telegraf.

Харченко відповів на запитання, чи допоможе прийдешнє потепління покращити ситуацію зі світлом.

«Це полегшує ситуацію і знижує споживання, але в тій ситуації, в якій зараз перебуває Київ, це не призведе миттєво до якогось покращення. Електрика буде доступніша за таких температур. Ми ще не рахували точно, але я думаю, що це додає півтори-дві години на добу. Але сказати, що це вирішить ситуацію, зараз не можна», — пояснив експерт з енергетики.

За його словами, про кардинальне покращення ситуації з електроенергією на сьогодні можна поки забути, однак покрокове відбувається.

Харченко підтвердив думку про те, що поки триватиме потепління, можна провести налагоджувальні роботи, і з поверненням холодів потім система вже буде трохи полагоджена.

«Щонайменше з опаленням зараз поступово воно виходить у стан, коли можна буде спокійно сказати, що працює. Але знову ж таки ми не можемо передбачити наступні атаки», — зауважив експерт.

Нагадаємо, Київ наразі перебуває у режимі жорстких аварійних відключень, через які мешканці можуть залишатися без світла до 20 год. Експерт Станіслав Ігнатьєв прогнозує, що за відсутності нових обстрілів близько 2000 будинків на Лівому березі столиці заживлять до кінця тижня, а повернення тепла в деяких оселях може затягнутися на тижні.