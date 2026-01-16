Чи подовжать канікули в усіх школах Києва до 1 лютого: в КМДА пояснили

Школа / © Associated Press

Влада столиці очікує рішення державних органів влади щодо формату навчання у закладах освіти, проте готова ухвалювати самостійні рішення залежно від безпекової та енергетичної ситуації. Пріоритетом залишається безпека дітей і зручність для батьків, особливо в питанні роботи дитсадків.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Мондриївський для «КИЇВ24».

Державна директива чи муніципальне рішення

За словами посадовця, Київ діятиме відповідно до офіційних документів. Якщо уряд або профільні міністерства видадуть директивну постанову, місто її виконає. Якщо ж рішення матиме рекомендаційний характер, столиця обиратиме формат навчання самостійно.

«І чи ухвалювала держава рішення, чи ні — все залежатиме від того, є той офіційний документ чи немає. Чи це на рівні думок, чи на рівні „чуток“. Але ми справді його очікуємо з погляду позиції держави. Якщо держава, виходячи з тієї ситуації, того об’єму інформації, якою володіють профільні міністерства, скаже, що Київ або інші регіони мають жити найближчі тижні в такому режимі, звісно, ми так само, як законослухняні громадяни, регіон, столиця, будемо це виконувати», — зазначив Валентин Мондриївський.

Що буде зі школами та дитсадками

Мондриївський підкреслив, що ситуація з теплом і світлом перебуває під постійним контролем. Якщо енергосистема потребуватиме розвантаження, школи та коледжі можуть піти на канікули. Проте з дитячими садками ситуація інша. Понад 60% дітей дошкільного віку зараз відвідують садочки очно. Місто планує зберегти цей формат навіть у разі подовження канікул у школах.

За його словами, можливість переходу на режим канікул для шкіл, ПТУ та коледжів розглядається як інструмент зменшення навантаження на мережі. Будь-яке рішення має бути комфортним для громади та педагогів. Наразі мерія проводить постійний моніторинг.

«Ми маємо можливість і самостійно ухвалювати такі рішення. І ми вчора обговорювали це на закритому засіданні міської ради. Сьогодні з міським головою постійно на контакті з профільними заступниками», — додав заступник голови КМДА.

Він підсумував, що рішення не ухвалюватимуться «заради рішення» — вони мають базуватися на аналізі ризиків, безпеці та реальних потребах киян.

Що відомо про ситуацію в Києві

Протягом цього тижня у Києві залишатимуться жорсткі відключення світла, зокрема ще й тому, що сильні морози збільшують споживання електроенергії.

Зеленський розкритикував Київ за провал у підготовці до енергетичної кризи. Згодом Кличко відповів на критику.

У Києві заклади вищої та професійно-технічної освіти будуть переведені в режим дистанційного навчання. Наразі столична влада ще вирішує долю шкіл, де можливе як онлайн-навчання, так і подовження канікул до початку лютого.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в Києві для шкіл запроваджують або подовжують канікули до 1 лютого 2026 року, водночас дитячі садки працюватимуть у звичному режимі.

В інших регіонах ОВА мають самостійно обрати формат: або перехід на дистанційне навчання, або канікули до лютого.