Чи можуть замерзнути каналізаційні мережі в Києві: у "Київводоканалі" дали пояснення

Каналізація / © Pixabay

Каналізація на Троєщині у Києві не замерзне навіть під час сильних морозів. Мережі прокладені нижче рівня промерзання ґрунту, а стоки мають плюсову температуру й постійно рухаються. Ідею облаштування тимчасових вуличних туалетів або вигрібних ям називають безпідставною та недоцільною.

Про це повідомив «Київводоканал».

Чи може замерзнути каналізація на Троєщині

У «Київводоканалі» наголошують, що каналізаційні мережі, які перебувають на їхньому обслуговуванні, прокладені глибше рівня промерзання ґрунту. Крім того, стічні води мають плюсову температуру та перебувають у постійному русі, що унеможливлює їх замерзання.

Водночас комунальники звертають увагу на важливий нюанс, який часто ігнорується у публічних обговореннях. Труби, що йдуть безпосередньо від будинку до першого каналізаційного колодязя, належать до внутрішньобудинкових систем.

Їхній технічний стан та обслуговування є відповідальністю балансоутримувачів будинків, а не «Київводоканалу».

У підприємстві також підкреслили, що у мікрорайоні Троєщина, як і в інших районах Києва, каналізаційні мережі функціонують стабільно та забезпечують безперервне водовідведення, зокрема й під час відключень електроенергії. Наразі у столиці не зафіксовано жодного випадку повного чи часткового замерзання каналізаційних труб.

«Ідея облаштування тимчасових вуличних туалетів чи вигрібних ям не є доцільною і не має під собою реальних підстав», — наголосили у відомстві.

Комунальники закликають киян довіряти лише офіційній інформації та не піддаватися панічним настроям, запевняючи, що ситуація з каналізацією у місті перебуває під постійним контролем.

Раніше йшлося про те, що у разі відсутності тепла й стабільного електроживлення можуть бути застосовані надзвичайні рішення владою Києва. Так, після холоду в оселях наступною небезпекою може стати замерзання труб водогону і каналізації.

«Що робити в короткий термін, коли ситуація критична? Риється яма, накривається, зверху дірка — і все. Будемо робити туалети, як у селі», — заявив Бахматов.