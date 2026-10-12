Чи можна пити воду з-під крана у Києві: фахівець назвав район, де не ризикував би

Вода / © Unsplash

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Питна вода у Києві відповідає нормам на межі міських мереж, але її якість може значно погіршуватися вже у трубах самого будинку.

Про це заявив заступник генерального директора «Київводоканалу» Сергій Горкуценко в інтерв’ю «Економічній правді».

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Посадовець розділив відповідальність «Київводоканалу» та керуючих компаній чи ОСББ. За його словами, водоканал дотримується правил і регулярно промиває свої мережі вночі. Натомість труби всередині багатьох багатоповерхівок роками не обслуговують належним чином.

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«На вході в будинок — спокійно. Навіть не на вході, а на місці підключення будинку до мереж „Київводоканалу“. А от у будинку… Я б на Троєщині, мабуть, не ризикував», — зазначив Сергій Горкуценко.

Також посадовець порушив питання якості реагентів для очищення води. За його словами, підприємство хотіло перейти на європейські стандарти, але регулятор (НКРЕКП) відхилив це через високу вартість та заморожені тарифи.

«Ми всі говоримо про європейську якість. А коли ми прийшли в НКРЕКП і сказали, що хочемо перейти на більш якісні, але дорожчі реагенти, нам сказали: „Ви що, з розуму зійшли? Ми будемо приймати найдешевші реагенти, але щоб ваша вода була в нормативці“, — розповів посадовець.

Крім того, Сергій Горкуценко нагадав, що на час дії воєнного стану по всій території України було введено нові, адаптовані нормативи якості питної води.

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Нагадаємо, у «Київводоканалі» пояснили, чому повне зупинення Бортницької станції аерації не є простим сценарієм для ворога та як місто планує діяти в разі пошкодження інфраструктури.

Київська міська державна адміністрація закликає мешканців столиці завчасно підготуватися до можливих перебоїв з електро-, водо- й теплопостачанням через зростання інтенсивності російських обстрілів. Попри те, що енергетики та комунальні служби працюють цілодобово, киянам радять сформувати індивідуальні запаси щонайменше на три доби.

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