Чи можливо замінити ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 у Києві малими когенераційними установками: експерт пояснив

© Associated Press

Повна заміна столичних ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 малими когенераційними установками є нереалістичною з технічної та практичної точок зору. Для цього потрібно мати щонайменше тисячу машин.

Про це заявив виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк в ефірі програми «Київський час».

Деталі

За його словами, так звані міні-ТЕЦ можуть бути корисними як резервне джерело електроенергії для підприємств теплокомуненерго, водоканалів та інших об’єктів критичної інфраструктури у разі надзвичайних ситуацій або аварій.

Водночас експерт наголосив, що для забезпечення електроспоживання Києва, яке перевищує 1,5 гігавата, знадобилося б понад тисячу когенераційних установок. Окрім їхньої кількості, серйозними викликами залишаються питання розміщення, підключення до мереж та подальшого обслуговування такого обладнання.

«Найшвидший випадок підключення когенераційної установки, який мені відомий, тривав близько місяця. Переважно це займає значно більше часу», — зазначив Павлюк.

Якщо у нас з’явиться дві когенерацыйны машини, вони, звісно, допоможуть. Але вони принципово не вирішать проблему.

Раніше йшлося про те, що Київ може оголосити евакуацію у разі знищення ТЕЦ.

«Якщо в Києві відключена ТЕЦ, і протягом трьох днів за температури –10 °C і нижче немає перспективи відновлення, то Київ має оголошувати: злив води з будинків та евакуацію. Якщо на ТЕЦ-5 чи ТЕЦ-6 зруйновані котли і немає перспективи, що вони запрацюють максимум за три дні, то це ситуація техногенної катастрофи», — наголосив енергетичний експерт Олександр Харченко.