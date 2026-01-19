Чи можлива зупинка метро у Києві через дефіцит світла: експерт назвав умову

За яких умов метрополітен Києва може зупинитися / © ТСН.ua

Реклама

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко прокоментував ідею зупинити метрополітен у Києві заради економії електроенергії.

Про це передають Новини.LIVE.

На думку експерта, зараз у Києві не настільки критична ситуація зі світлом, щоб зупиняти метрополітен. З його інформацією, зараз все ж таки достатньо потужності, щоби дати електричну енергію і метрополітену, і мінімум для населення і бізнесу.

Реклама

«Можливо, вона буде і більш критична, це важко спрогнозувати. Тобто, якщо ситуація буде погіршуватись, тоді така опція не виключена також. Не виключена, але будемо надіятися на краще», — каже Омельченко.

Зауважимо, що Київський метрополітен ніяких заяв з приводу навіть гіпотетичної можливості зупинки роботи метро не робив.

Раніше у ДТЕК пояснили, чому Київ понад тиждень живе без графіків світла.