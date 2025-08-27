ТСН у соціальних мережах

Київ
21
2 хв

Чи готові у Києві скоротити комендантську годину: відповідь начальника КМВА

У Києві поки не скорочуватимуть тривалість комендантської години.

Катерина Сердюк
Чи готові у Києві скоротити комендантську годину: відповідь начальника КМВА

Дискусії щодо доцільності комендантської години в Києві тривають. Наразі її не скорочуватимуть.

Про це в інтерв’ю Mind розповів начальник КМВА Тимур Ткаченко.

У чому проблема

Він акцентував, що владі відомо про наявність такого запиту від суспільства. Але в цьому питанні влада насамперед враховує думку військових. Ткаченко відзначає, що подібні рішення ухвалюються на Раді оборони м. Києва, до складу якої входять військові, що відповідають за всі безпекові заходи у столиці (зокрема, вночі), повітряну оборону міста тощо.

«Наразі на мій запит щодо зменшення тривалості комендантської години в Києві, я отримав тверде „ні“», — сказав голова Київської МВА.

Водночас коли у країні ведеться повномасштабна війна, діє правовий режим воєнного стану і є ризики проникнення ДРГ, такі обмеження цілком виправдані.

«Хоча логічною є й інша думка — бізнес має працювати довше й підіймати економіку держави, щоб податки спрямовувалися, зокрема, і на оборону», — завершив Тимур Ткаченко.

Раніше компанії Bolt, Uklon та Uber звернулися до мера Києва Віталія Кличка з пропозицією узаконити нічні перевезення для мешканців міста, які мають об’єктивну потребу пересуватися під час комендантської години.

Сервіси технічно готові організувати прозору систему перевезень у найкоротші терміни з:

  • урахуванням безпеки пасажирів і водіїв

  • дотриманням норм щодо захисту персональних даних.

За словами компаній, легалізація нічних поїздок дозволить зменшити «тіньовий» ринок, створити контрольовані умови для пасажирів і водіїв та сприяти збільшенню податкових надходжень до бюджету.

«Ми готові запровадити сучасні стандарти контролю та перевірки водіїв, щоб кожна поїздка була максимально безпечною, комфортною та передбачуваною», — йдеться у спільному зверненні компаній.

21
