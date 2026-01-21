Чи дійсно з Києва виїхали 600 тис. людей: у КМВА не підтверджують слова Кличка

У КМВА заперечили «евакуацію» 600 тисяч киян

Київська міська військова адміністрація не підтверджує інформацію про виїзд зі столиці 600 тисяч людей протягом січня.

Про це заявила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону.

Поп наголосила, що ці дані не підтверджені жодним підрозділом Київської міської військової адміністрації. За її словами, якби дійсно з Києва виїхала така кількість абонентів, яким надаються послуги електропостачання, ситуація зі світлом у столиці не була б такою критичною.

«Навіть якщо такі цифри заявляють, ми не бачимо результату від того, що люди [виїхали], ну хіба що вони не вимкнули світло», — сказала речниця.

Раніше в коментарі The Times мер Києва Віталій Кличко заявив, що від Нового року місто залишили 600 тис. людей, і закликав киян, які мають таку можливість, також виїхати.

Нагадаємо, енергетичний експерт Геннадій Рябцев оцінив, якою є ймовірність евакуації Києва через відсутність світла й опалення.