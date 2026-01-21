- Дата публікації
Чи дійсно з Києва виїхали 600 тис. людей: у КМВА не підтверджують слова Кличка
У КМВА спростували заяву мера Віталія Кличка про масовий виїзд киян.
Київська міська військова адміністрація не підтверджує інформацію про виїзд зі столиці 600 тисяч людей протягом січня.
Про це заявила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону.
Поп наголосила, що ці дані не підтверджені жодним підрозділом Київської міської військової адміністрації. За її словами, якби дійсно з Києва виїхала така кількість абонентів, яким надаються послуги електропостачання, ситуація зі світлом у столиці не була б такою критичною.
«Навіть якщо такі цифри заявляють, ми не бачимо результату від того, що люди [виїхали], ну хіба що вони не вимкнули світло», — сказала речниця.
Раніше в коментарі The Times мер Києва Віталій Кличко заявив, що від Нового року місто залишили 600 тис. людей, і закликав киян, які мають таку можливість, також виїхати.
