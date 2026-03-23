Чи дійсно РФ націлилася на залізничний вокзал Києва: відповідь УЗ

«Укрзалізниця» закликає зберігати спокій на тлі повідомлень моніторингових каналів про можливу загрозу для столичного вокзалу.

Дмитро Гулійчук
Чи дійсно РФ вдарить по вокзалу у Києві

© УНІАН

«Укрзалізниця» прокоментувала інформацію від деяких моніторингових каналів, що одним із ключових об’єктів нової повітряної атаки РФ може бути центральний залізничний вокзал Києва «Київ Пасажирський».

Про це передає пресслужба УЗ.

У компанії зауважили, що київський вокзал весь час повномасштабної війни є ключовою мішенню для ворога.

«1489-й день повномасштабної війни, коли київський вокзал був ключовою мішенню. Зберігаємо спокій та концентрацію. Продовжуємо рух», — йдеться в повідомленні.

Контекст

За даними моніторингових каналів, протягом цієї доби російські війська здійснили передислокацію стратегічної авіації на сході, у центрі та на заході РФ, ймовірно для оснащення крилатими ракетами.

«Однією з пріоритетних цілей, ворог визначив залізничний центральний вокзал м.Києва „Київ Пасажирський“. Будьте уважні, бережіть себе та не ігноруйте сигнали тривоги», — зазначав паблік «Є Радар».

Загроза нового ракетного удару РФ

Раніше військовий експерт попередив, що чергова масована російська ракетна атака по Україні може статись протягом найближчих діб.

