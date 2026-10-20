Північний міст Фото ілюстративне / © УНІАН

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У Деснянському районі Києва сталася пожежа в гаражах неподалік Північного мосту. Інформації про ураження самого мосту наразі немає. Північний міст не зазнав ударів, водночас рух мостом може бути ускладненим.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Ускладнення руху Північним мостом пов’язують з необхідністю документування правоохоронцями наслідків атаки поблизу штучної споруди.

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«Також можливі відхилення від графіку руху громадського транспорту, який курсує мостом. Просимо пасажирів враховувати це під час планування поїздок», — закликала влада.

Зазначимо, що раніше ситуацію також прокоментувала речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.

«В Деснянському районі загоряння гаражів, що поруч з Північним мостом. Площа пожежі велика — 200 „квадратів“. Інформації щодо ураження Північного мосту наразі немає», — повідомила речниця в коментарі РБК-Україна.

Раніше Мережею ширилася інформація про те, що Росія могла атакувати Північний міст у Києві. Однак у КМВА наразі не підтверджують інформацію про його ураження.

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У Києві — нові вибухи: що відомо

Нагадаємо, 20 жовтня під атаку потрапили медичні заклади столиці. Ворожий безпілотник влучив у будівлю в Солом’янському районі. Також відбулося падіння уламків на будівлю медзакладу в Голосіївському районі. Внаслідок атаки на столицю постраждали троє людей.

Також йшлося, що сьогодні, 20 жовтня вранці, у Києві під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу російських БпЛА, пролунала серія вибухів. Згодом з’явилася інформація про влучання на трасі поблизу станції метро «Теремки», а також падіння БпЛА в селищі Чабани.

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