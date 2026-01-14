Чи будуть евакуйовувати весь Київ через блекаут: експерт оцінив

Геннадій Рябцев: Замість евакуації Києва влада має зосередитись на генераторах для багатоповерхівок / © ТСН.ua

Ймовірність евакуації Києва через відсутність світла й опалення є вкрай низькою.

Таку думку висловив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, енергетичний експерт Геннадій Рябцев в інтерв’ю УНІАН.

«Ймовірність настання такого сценарію є мізерно малою. Якщо когось кудись евакуювати, то потрібно розуміти, куди. А відповіді на це питання немає. Піднімати та обговорювати це питання можуть лише непрофесіонали, які не розуміють, що таке евакуація», — каже експерт.

Як приклад, він навів евакуацію після Чорнобильської катастрофи.

«За радянських часів, коли можна було, скажімо так, залучити просто за телефонним дзвінком потужності щонайменше одночасно декількох радянських республік. Коли можна було організувати автобусні колони за декілька годин. Але навіть тоді евакуація одного міста тієї ж самої Прип’яті займала декілька діб, а то була евакуація десятків тисяч людей», — пояснив аналітик.

На його думку, зараз будь-які такі масштабні дії неможливі в принципі. Адже немає таких можливостей. куди перевезти таку величезну кількість людей, що мешкає у столиці. Рябцев радить, що набагато результативніше організувати роботу з недопущення таких подій, які можуть призвести до появи розмов про евакуацію.

Виходом з ситуації він бачить великі генератори для багатоповерхівок, де неможливо повернути теплопостачання.

«У разі, якщо прогноз невтішний щодо повернення централізованого теплопостачання в багатоквартирний будинок, то для таких будинків встановлюється генератор, і він забезпечує можливість електроопалення в цьому самому будинку. Це набагато краще, ніж евакуювати людей з власних помешкань невідомо куди. Це неефективно і безрезультатно», — підсумував експерт.

Нагадаємо, Володимир Зеленський оголосив про надзвичайну ситуацію з енергетикою в Україні.

Своєю чергою Віталій Кличко заявив, що ситуація в Києві з опаленням та електроенергією дуже складна. Подібного масштабу — вперше за 4 роки повномасштабної війни.