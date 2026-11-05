Чи буде вода у Києві під час відключень світла / © pexels.com

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Київська влада вирішила пояснити, як місто готують до опалювального сезону в умовах нестабільної роботи енергосистеми та чому звичайні генератори не здатні повністю закрити потреби киян у воді.

Деталі щодо енергозабезпечення Києва сьогодні, 5 листопада, під час брифінгу озвучив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

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Коли у Києві буде вода під час відключень світла

Багатьох киян вкрай хвилює питання водопостачання, яке зникає в більшості районів Києва відразу після того, як вимикається електрика.

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Журналістка ТСН Ірина Кондрачук поставила запитання щодо того, коли в Києві зроблять резервне живлення водопостачання, аби під час відключень електроенергії у киян принаймні була вода.

За словами посадовця, зведення нових електростанцій дасть змогу підтримувати роботу водопровідної системи під час аварійних вимкнень світла. Утім, такі об’єкти є лише додатковим джерелом енергії та не можуть повноцінно замінити штатні мережі.

«По воді: проєкт по будівництву електростанції забезпечить резервне живлення системи водопостачання, і вона може і буде працювати в разі відключень, але вона не зможе підмінити штатну систему енергозабезпечення об’єктів водопостачання. Тобто це резерв, який має працювати і буде працювати на час перебоїв з електропостачанням. Ми плануємо забезпечити ще 40 мегаватів потужності», — зазначив Пантелеєв.

Паралельно в усіх районах столиці продовжується процес подачі тепла до житлового фонду. Жителі деяких будинків мають право самостійно вирішувати, коли саме вмикати опалення.

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Водночас у КМДА зауважують, що на стабільність теплопостачання позначаються аварії на зношених мережах і знеструмлення. У разі виникнення пошкоджень комунальники обіцяють ліквідовувати їх у найкоротші терміни.

Росія критично пошкодила українські ТЕС

Нагадаємо, енергетики ДТЕК показали наслідки масованої нічної та ранкової атаки РФ на українські теплоелектростанції 3 листопада.

Внаслідок ворожих обстрілів обладнання ТЕС зазнало критичних пошкоджень. Через масштаб зруйнованих об’єктів три станції були змушені повністю зупинити генерацію електроенергії. Наразі фахівці оцінюють наслідки ударів та визначають обсяги необхідних відновлювальних робіт.

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