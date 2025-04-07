Чи безпечно гуляти парками одразу після обробки від кліщів: що кажуть фахівці

Обробка парків від кліщів

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Після обробки парків від кліщів не рекомендується відвідувати їх протягом трьох днів.

Про це розповіла Оксана Свинарчук, начальниця управління контролю за утриманням зелених насаджень та надання послуг КО Київзеленбуд.

«Обробка зелених насаджень від кліщів розпочнеться в середині квітня. Згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я, після обробки територій не рекомендується відвідувати їх протягом трьох днів», — зазначила вона.

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Фахівчиня зазначила, що препарати, які використовуються, є безпечними, оскільки це кароциди, що пройшли державну реєстрацію і відповідають санітарним нормам.

«Графік обробки залежить від погодних умов, але загалом початок активності кліщів припадає на ранньо-весняний період», — каже Свинарчук.

Зокрема, планується обробка парку Орлятко та Слов’янського ландшафтного парку з 15 квітня.

Нагадаємо, вчені назвали найпривабливішу групу крові для кліщів.

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