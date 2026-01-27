Чотирьох дітей забрали від родини в Ірпені через холод: деталі гучної справи

Родина з Ірпеня / © із соцмереж

Конфлікт між багатодітною родиною та соціальними службами в Ірпені на Київщині отримав «проміжний фінал». Соцслужби відкликали позов про позбавлення батьківських прав, а волонтери знайшли родині тимчасове житло.

Про це повідомила депутатка Ірпінської міської ради Михайлина Скорик-Шкарівська у Facebook.

Повернення дітей та нове житло

За словами депутатки, сторонам вдалося знайти компроміс. Батьки офіційно погодилися на співпрацю з Центром надання соціальних послуг Ірпінської міськради, а соцслужби, своєю чергою, відмовилися від судових претензій щодо вилучення дітей.

Головною перешкодою для повернення дітей був стан помешкання. Наразі це питання вирішено:

Оренда квартири: соціальний фонд виділив кошти на оренду житла для родини на чотири місяці.

Терміни: батьки зможуть забрати дітей до нового помешкання вже цього тижня.

Ремонт власного дому: волонтери, які опікуються родиною, планують завершити ремонт їхнього будинку на вулиці Личака до літа.

Михайлина Скорик-Шкарівська наголосила, що комплексна підтримка (соцслужби + волонтери + фонди) має допомогти сім’ї адаптуватися та уникнути труднощів, з якими вони стикалися останні роки.

«Цінне в цій історії те, що в результаті скандалу родина, фонди, соцслужби міста і волонтери знайшли спільну мову і домовились про загальний план дій. Головний висновок — навчитися такої взаємодії без скандалів і зайвої публічності», — підсумувала депутатка.

Що передувало

Нагадаємо, в Ірпені у однієї з родин було вилучено одразу чотирьох дітей (наймолодшій дитині — 9 років, найстаршій — 17). Керівниця Служби у справах дітей та сім`ї міської ради Анжела Шелевей у коментарі для ТСН.ua уточнила, що дітей через неналежні та небезпечні умови проживання було відібрано наприкінці минулого року і зараз тривають судові розгляди — суд вирішить подальшу їхню долю. «Від 2024 року ця родина потрапила у поле зору соцслужб як сім`я зі складними життєвими обставинами. На момент, коли наприкінці минулого року забирали дітей, в їхньому будинку було 4 градуси тепла», — каже вона.

Мати дітей Катерина Дуліч в коментарі для ТСН.ua розповідала, що серйозно налаштована на те, щоб родина возз’єдналась: «Діти дуже хочуть повернутись. Зараз вони в дитячому будинку, там гарні умови. За допомогою волонтерів плануємо зробити ремонт в будинку, щоб мешкати там з дітьми. Чоловік працює в ЖЕКу, я прибиральницею в маркеті. Дуже чекаю на повернення дітей. Як тільки про них думаю, як тільки дивлюсь на фотографії, то одразу хочеться плакати…»