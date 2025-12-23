Чому в Києві немає світла, якщо "прильотів" не було: експерт пояснив

Експерт пояснив, чому в Києві посилюють графіки без прямих влучань / © ТСН.ua

Київ — критично залежний від зовнішнього електропостачання, тому перебої зі світлом можливі навіть без російський повітряних атак.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, передає «Київ 24».

Експерт пояснив, чому у столиці сьогодні посилили графіки відключень світла попри те, що основний напрямок удару РФ був спрямований не на Київ.

«Київ теж перебуває в об’єднаній енергетичній системі України, залежить, він сам себе ж не забезпечує. Він не працює як окремий острів, розумієте», — зазначив Омельченко.

За його інформацією, Київ має можливості десь до тридцяти відсотків від загальних потреб забезпечувати сам себе електроенергією.

«Сьогодні у нас споживання — це 1500–2000 мегават міста Києва, а забезпечують самостійно, може забезпечити десь мегават чотириста-п’ятсот, тобто абсолютно недостатню кількість. Це тільки для заживлення переважно критичної інфраструктури», — говорить експерт з енергетики.

Таким чином, Київ майже повністю залежить від зовнішнього енергоживлення, насамперед атомних станцій, які розташовані на заході України. І коли там знижується потужність, це призводить до збільшення графіків, а також до аварійних графіків у Києві, підсумував Омельченко.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 23 грудня, РФ знову завдала масованого удару по Україні з застосуванням ударних дронів і ракет різних типів.