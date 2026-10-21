Чому в Києві не всюди діють графіки відключень світла: у ДТЕК пояснили

Відключення світла / © Associated Press

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У різних районах Києва та області можуть одночасно діяти як планові графіки, так і екстрені відключення світла, під час яких розклад не працює. В енергетики роз’яснили, чому виникає така різниця та з чим це пов’язано.

Про це повідомили у ДТЕК.

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Чому графіки відключень у Києві не діють однаково для всіх

За інформацією енергетиків, головною причиною екстрених знеструмлень є пошкодження об’єктів інфраструктури після російських атак. Якщо в певному районі столиці чи регіону зазнає руйнувань важливий енергооб’єкт, передавати туди електроенергію стає значно складніше.

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«Тому в одних районах світло вимикають за графіками, а в інших можуть вимушено застосовуватися екстрені відключення світла», — зазначили в ДТЕК.

У компанії кажуть, що енергетики роблять усе можливе, щоб відновити обладнання та якнайшвидше повернути стабільне світло в Києві.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, у частині областей України 21 жовтня вимушено запроваджено графіки відключення світла як для побутових споживачів, так і для промисловості.

Також через російську атаку 21 жовтня у трьох районах Києва аварійно відключили світло. В інших районах столиці електроенергію відключають за звичайним графіком.

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