Київ
181
Чому в Києві немає світла: екснардепка назвала ймовірну причину знеструмлення

За словами нардепки, надмірне використання електричних обігрівачів призвело до перевантаження мережі, яка й так частково пошкоджена внаслідок останніх атак РФ.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Відключення світла у Києві 14 жовтня

Відключення світла в Києві 14 жовтня / © ТСН.ua

У Києві сталися перебої зі світлом, бо чимало киян вирішило зігріти свої оселі електрообігрівачами.

Про це заявила колишня народна депутатка Вікторія Войціцька.

Вона пояснила, що в Києві, як і в багатьох містах України, досі не дали тепло в батареї через брак газу, який виник внаслідок обстрілів Росією українського газовидобутку.

«Україна змушена суттєво скоротити обʼєми газу, які використовуються для генерації тепла. Тому наші батареї все ще холодні», — зазначає Войціцька.

За її словами, через це багато киян вирішили скористатися електроприладами для обігріву приміщень. Але такі дії призвели до перевантаження мережі, яка й так частково пошкоджена внаслідок останніх атак РФ по Києву.

«Наявність світла в наших оселях напряму залежить від відповідального споживання електроенергії, особливо в години пікового навантаження — коли ми прокидаємося зранку та повертаємося додому з роботи. Ми всі взаємозалежні, як ніколи», — наголосила колишня депутатка.

Тому вона закликала киян і всіх українців максимально економно ставитись до електроенергії.

«Наш човен випливе з цьогорічного осінньо-зимового шторму лише за умови, коли кожен докладатиме максимум зусиль, необхідних для виживання всіх… Війна — це час випробувань для всієї країни, для кожного з нас. І коли нам холодно у квартирі чи в офісі, варто подумати про хлопців і дівчат в окопах — як їм там зараз, порівнюючи з життям у власній, може й трохи прохолодній, оселі», — підсумувала Вікторія Войціцька.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 14 жовтня, у трьох районах Києва знову зникло світло. Також правий берег Києва залишився з мінімальним тиском води.

Сьогодні також Віталій Кличко закликав киян готуватися до важкої зими і готувати запаси води, харчів та зимового теплого одягу.

