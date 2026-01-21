Чому в Києві досі немає графіків відключень світла: пояснення ДТЕК

Як енергетики вручну рятують Київ від блекауту / © Associated Press

У ДТЕК розповіли, чому в Києві досі відсутні графіки відключення світла.

Про це передає пресслужба компанії.

Головна причина — після вчорашньої атаки ворога по енергооб’єктах столиці енергетики насамперед заживили критичну інфраструктуру, але енергосистема міста працює в глибокому аварійному режимі. Доступної електроенергії в рази менше, ніж потрібно Києву взимку. Саме тому в місті діють екстрені відключення.

Графіки не працюють, енергетики включають і відключють світло в ручному режимі, залежно від поточного стану системи. Через це відключення можуть бути тривалими та нерівномірними.

«Тут варто підкреслити, що жодна енергосистема світу ніколи не витримувала таких масштабних руйнувань. Ми порахували: цього опалювального сезону не було жодного дня без обстрілів енергосистеми. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію», — запевнили у ДТЕК.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто покинуло 600 тис. людей, і закликав киян, які мають таку можливість, також виїхати.