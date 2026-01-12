Чому ТЕЦ у Києві неможливо вберегти на 100%: пояснення експерта

Ремонт ТЕЦ триває / © Associated Press

Внаслідок масованої російської атаки 9 січня у Києві зазнали значних руйнувань великі теплоеектроцентралі — ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які генерують більше половини тепла та елекроенергії для столиці. Жодна захисна споруда не захистила б їх від балістики.

Про це в етері «КИЇВ24» повідомив Сергій Нагорняк, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

«Захисна споруда може вберегти той чи інший елемент на ТЕС або на ГЕС, або на підстанції „Укренерго“ лише від „Шахедів“ або від крилатих ракет, якийсь невеликий об’єкт, який можна фізично захистити. Але саму теплоелектростанцію нічим захистити неможливо, бо ракети одночасно підлітали і крилаті, і „Шахеди“, і балістичні, практично одночасно залітали вони на територію міста Києва», — сказав він.

Наразі досі не вдалося полагодити ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. За словами Нагорняка, ситуація надскладна.

Нагадаємо, в ніч проти 9 січня Росія масовано обстріляла Київ дронами та ракетами, внаслідок чого у частини жителів столиці та області виникли перебої зі світлом, водою та теплом.

Віталій Кличко повідомив, що майже 6 тисяч багатоквартирних будинків залишилися без тепла. Він закликав мешканців міста розглянути варіант із тим, щоб тимчасово залишити Київ.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що під час нічної атаки росіяни умисно цілили в районні котельні Києва, аби використати погодні умови як зброю.