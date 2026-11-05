Чому Оболонь має воду, а інші райони Києва під час відключень лишаються без неї: пояснення КМДА

Під час відключень світла лише Оболонь має воду / © pexels.com

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У Києві сьогодні, 5 листопада, проходить брифінг щодо актуальної ситуації з енергозабезпеченням столиці та перебігу підготовки до опалювального сезону. Стало відомо, чому у Києві є проблеми з водопостачанням, а запуск генераторів не рятує ситуацію.

На запитання медіа відповідає виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

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Чому не можна запустити водопостачання на генераторах

Під час виступу посадовець пояснив, чому в разі масштабних знеструмлень місто не може просто підключити системи водопостачання та водовідведення до альтернативних джерел живлення.

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За його словами, ключова перешкода полягає в колосальних обсягах енергії, необхідних для роботи об’єктів міської інфраструктури.

«Потужність більшої частини систем водопостачання та водовідведення Києва, вона є такою, яку, грубо кажучи, генератори, не тягнуть», — зазначив Петро Пантелеєв.

Він навів приклад Оболонського району, де локальні особливості мереж дозволяють застосовувати альтернативне живлення.

«Це понад 300 тисяч людей. Там є можливість за рахунок специфіки водопостачання за рахунок генератора забезпечувати резервне живлення водопостачання».

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Саме завдяки цьому Оболонь постійно має водопостачання. Проте для решти столиці звичайних генераторів недостатньо: потужність більшості об’єктів настільки висока, що відновлення їхньої роботи в автономному режимі вимагає фактичного будівництва повноцінних електростанцій та зведення окремої інфраструктури.

У Києві збудували електростанції потужністю 16 МВт для водопостачання

Для забезпечення Києва резервним живленням у разі знеструмлення було побудовано електростанції загальною потужністю 16 МВт. Про це під час брифінгу повідомив Петро Пантелеєв.

За словами посадовця, саме залучення 104 генераторів разом із новозбудованими електростанціями дало змогу енергетикам у стислі терміни повернути воду в домівки киян після виникнення перебоїв з електропостачанням.

Києву дадуть додаткові генератори для водоканалу

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що столиці виділять 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу.

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Також ще 21 генератор отримають громади у регіонах.

«Люди не повинні щоразу залишатися без водопостачання через російські атаки на енергосистему. Критично важливо забезпечити водоканали і системи водовідведення резервними джерелами живлення», — пише прем’єр.

Генератори профінансуються з резервного фонду. Місцеві органи влади закликали до якнайшвидшого встановлення та підключення нових генераторів.

Ситуація з електропостачанням у Києві 5 листопада

Нагадаємо, що внаслідок масованих російських атак на енергетичні об’єкти України, зокрема критичних пошкоджень обладнання та повної зупинки генерації на кількох ТЕС ДТЕК, у четвер, 5 листопада, в країні запроваджено нові обмеження електропостачання.

Упродовж усієї доби — від 00:00 до 23:59 — в усіх областях України діють графіки погодинних відключень для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості обсягом від двох до чотирьох черг. У низці регіонів, зокрема в Києві та на Київщині, за вказівкою «Укренерго» також виникали екстрені знеструмлення через складну ситуацію в енергосистемі.

Енергетики наголошують, що через обстріли ситуація залишається динамічною, тому графіки можуть оперативно коригуватися. Громадян закликають стежити за актуальною інформацією на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах, ощадливо споживати електроенергію та під час відновлення живлення не вмикати всі потужні прилади одночасно.

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