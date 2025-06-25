Чому не всі паркінги можна використовувати як укриття: пояснення КМДА

Паркінг / © Pixabay

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Власники приватних підземних паркінгів у Києві мають право вирішувати, чи пускати людей під час повітряної тривоги. Якщо паркінг офіційно включено до фонду захисних споруд, власник зобов’язаний надавати доступ для укриття. Без такого статусу він може відмовити у проході, і це не буде порушенням.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Київська міська влада звернулася до власників приватних підземних паркінгів із проханням подати заявки, щоб їхні приміщення офіційно внесли до фонду захисних споруд. Це допоможе зробити більше безпечних місць для укриття під час воєнних загроз.

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За словами директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, паркінги, як і підземні переходи чи метро, належать до споруд подвійного призначення. У Києві нараховується 461 підземна стоянка, більшість уже перевірили та внесли на карту укриттів.

Щоб паркінг офіційно став захисною спорудою, його власник має подати заявку до районної адміністрації. Після перевірки технічного стану і безпеки фахівці ухвалять рішення про включення. Без згоди власника місто не може додати паркінг до списку укриттів. Якщо стоянка не у фонді захисних споруд, власник не зобов’язаний пускати туди людей навіть під час повітряної тривоги. Якщо ж паркінг офіційно внесено до переліку, відмова у доступі — порушення.

У разі проблем рятувальники радять звертатися на службу 102. Перевірити, чи входить паркінг до офіційного списку укриттів, можна через додаток «Київ Цифровий».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ДСНС пояснили, чому правило «двох стін» більше не рятує під час атак та як діяти.

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Також повідомлялось, що у Шевченківському районі Києва охоронець паркінгу на вулиці В’ячеслава Липинського не пустив людей сховатися під час повітряної тривоги. Незважаючи на небезпеку на вулиці, він заявив, що це не бомбосховище, і відмовив у доступі, ігноруючи прохання людей.