Київ
127
Чому над Києвом не збивають дрони ракетами: експерт зробив гучну заяву

Зараз діє заборона збивати ворожі «Шахеди» над Києвом — експерт.

Дар'я Щербак
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН

Існує заборона на використання певних видів озброєння над Києвом, тому в складних погодних умовах ефективність захисту повітряного простору столиці знижується.

Про це заявив експерт з державного управління в галузі містобудування Віктор Глеба в ефірі «Новини.LIVE».

«Рада оборони заборонила збивати „Шахеди“ над містом Києвом. Вона діє і вона діє на сьогодні, на момент», — наголосив Глеба.

Він стверджує, що через це обмеження основний тягар відбиття атак лягає на мобільні вогневі групи, можливості яких суттєво залежать від зовнішніх факторів.

Глеба акцентував на тому, що в складних погодних умовах ефективність стрілецького вогню по повітряних цілях знижується.

«Дозволено тільки стрілковим групам, які в такий сніг, на таких дорогах, мають ганятись за „Шахедами“ і з браунінга стріляти по чому? В такий туман, в таку погоду», — обурився експерт.

На його думку, наслідки атак, які спостерігають кияни, «замуровані» значно глибше, ніж просто в технічних аспектах роботи ППО.

Нагадаємо, в ніч проти п’ятниці, 9 січня, армія Росії завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загарбники застосували ударні БпЛА, ракети морського і наземного базування, зокрема балістику середньої дальності. Основним напрямком цієї атаки була Київська область.

127
