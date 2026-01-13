Чому Київ досі без графіків відключень: у ДТЕК назвали причини тривалої темряви

Екстренні відключення світла у Києві та Київській області 13 січня

У ДТЕК пояснили, чому у Києві станом на вечір 13 січня досі не діють графіки, а тривають екстрені відключення світла.

Про це передає пресслужба ДТЕК.

Там нагадали, що РФ від самого ранку знову вдарила по енергетиці. В результаті ударів енергооб’єкти отримали серйозні пошкодження. Саме тому екстрені відключення тривають по всьому Києву, а також в Броварському та Бориспільському районах області.

А під час екстрених відключень графіки не діють.

«Нам важко і ми дуже втомились. Але роботи не зупиняються ні на хвилину. 629 бригад ДТЕК працюють цілодобово. Дякуємо кожному, хто підтримує енергетиків в ці складні часи. Світло тримається», — зазначили у компанії.

Раніше в Мінегерго попередили: навіть коли прогнозовані погодинні відключення у Києві повернуться, графіки будуть жорсткими.

Нагадаємо, що в Києві понад 700 будинків уже чотири доби залишаються без опалення, а місто перейшло на екстрені відключення світла.

