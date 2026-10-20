Чоловіка забрали до ТЦК на очах у 12-річної доньки: на чий бік став суд

Затримання чоловіка / © ТСН.ua

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На Київщині Васильківський суд визнав винним чоловіка, якого затримали поліцейські разом із працівниками ТЦК та СП, коли той віз 12-річну доньку до школи. Водій відмовився показати документи та вчинив опір.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Деталі інциденту з чоловіком, працівниками поліції і ТЦК

Як зазначається в матеріалах справи, інцидент стався 20 березня на території Київської області. Чоловік, якого у справі назвали активним порушником правил військового обліку та мобілізації, не виконав вимогу інспектора поліції Снігура Р. припинити правопорушення та прослідувати до відповідного органу для оформлення адміністративних матеріалів.

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За даними поліції, чоловік також грубо висловлювався на адресу правоохоронців і чинив їм фізичний опір. Після цього стосовно нього оформили протокол про адміністративне затримання.

У суді чоловік провину не визнав. Він розповів, що вранці віз 12-річну доньку до школи, коли його зупинили поліцейські та попросили пред’явити посвідчення водія. За словами чоловіка, він відмовився показувати документи, оскільки вважав зупинку безпідставною. Водій стверджував, що після цього правоохоронці почали пояснювати зупинку іншими причинами — нібито він не був пристебнутий або мав несправності фар автомобіля.

Чоловік також заявив, що поліцейські витягли його з машини та доправили до ТЦК, тоді як його донька залишилася сама біля автомобіля. За словами водія, затримання відбулося без складання відповідного протоколу.

Суд дослідив докази

Суд розглянув письмові матеріали справи, зокрема протокол про адмінправопорушення, складений за статтею 185 КУпАП. У ньому були зафіксовані обставини інциденту та правова кваліфікація дій чоловіка. Від підпису в документі він відмовився.

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Крім того, суд дослідив протокол про адміністративне затримання. У ньому зазначено, що 20 березня чоловіка затримали у зв’язку з вчиненням правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 210-1 КУпАП. Мета затримання — встановлення обставин події та оформлення адміністративних матеріалів.

Також суд розглянув рапорт працівника Обухівського райуправління поліції, датований 20 березня. У рапорті правоохоронець зазначив, що ніс службу в патрулі спільно з представниками ТЦК у межах заходів із виявлення порушень правил військового обліку та мобілізації. За його словами, водій, якого зупинили, відмовився надати документи для перевірки та намагався залишитися в автомобілі, зачинившись усередині.

Як зазначено в рапорті, під час затримання правоохоронці встановили, що чоловік є суб’єктом адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 210-1 КУпАП. У зв’язку з цим його мали доправити до ТЦК.

Суд не прийняв аргументи чоловіка про безпідставну зупинку авто

Проаналізувавши пояснення чоловіка та докази у справі, суд дійшов висновку, що його дії обґрунтовано кваліфікували за статтею 185 КУпАП. Суд встановив, що чоловік не виконав законну вимогу поліцейського припинити протиправні дії та прослідувати до районного ТЦК для оформлення адмінматеріалів.

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Аргументи чоловіка про те, що для зупинки його автомобіля не було законних підстав, суд відхилив. У постанові зазначено, що відсутність у протоколі за статтею 185 КУпАП інформації про причину зупинки транспорту не спростовує факту злісної непокори законній вимозі працівника поліції.

Суд звернув увагу на пункт 11 частини першої статті 23 Закону України «Про Національну поліцію». Ця норма визначає, що поліція регулює дорожній рух, стежить за дотриманням його учасниками правил та контролює правомірність експлуатації транспорту.

Крім того, суд послався на підпункти 2 і 3 частини першої статті 32 цього закону. Вони надають поліцейському право вимагати документи, що посвідчують особу або підтверджують відповідне право, у випадках, визначених законодавством. Зокрема, така вимога може бути висунута за наявності достатніх підстав вважати, що людина вчинила або планує вчинити правопорушення, а також якщо вона перебуває у місці проведення спеціального поліцейського контролю.

Водночас пункт 2.4 Правил дорожнього руху передбачає обов’язок водія на вимогу поліцейського зупинитися та надати для перевірки документи, перелічені в пункті 2.1 ПДР. Серед них — посвідчення водія відповідної категорії.

Суд також врахував, що в Україні запроваджено воєнний стан. Закон «Про правовий режим воєнного стану» допускає перевірку документів у порядку, встановленому урядом.

Зокрема, відповідно до пункту 5 Порядку, затвердженого постановою Кабміну №1456 від 29 грудня 2021 року, проводити такі перевірки можуть уповноважені представники визначених державних органів, зокрема Нацполіції та ЗСУ, якщо вони визначені відповідним наказом коменданта.

Зрештою суд дійшов висновку, що подія сталася під час спільного відпрацювання поліцією та представниками ТЦК порушень правил військового обліку й мобілізації. На думку суду, правоохоронці діяли в межах наданих їм повноважень та відповідно до законодавства. Порушень у їхніх діях суд не встановив.

Як суд покарав чоловіка

Васильківський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у злісній непокорі законному розпорядженню або вимозі поліцейського. Суд призначив чоловікові штраф у 136 грн (це розмір восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Також із чоловіка постановили стягнути 665,6 грн судового збору.

До слова, раніше полковник Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Гуренко пояснив, шо представники військкомату не мають права самостійно зупиняти автомобілі чи громадський транспорт для вручення повісток, навіть перебуваючи на блокпостах разом із правоохоронцями. Вручення повістки та зупинка авто є різними юридичними діями: зупиняти транспорт за наявності законних підстав може лише поліція.

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