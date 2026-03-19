Чоловік в Києві осліп через фатальну помилку лікаря: що загрожує медику

Матеріали справи / © Київська міська прокуратура

У Києві після планового хірургічного втручання чоловік втратив зір на одне око. Лікарю, який проводив операцію, повідомлено про підозру.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, 50-річний чоловік звернувся до приватного медичного центру для проведення операції. Йдеться про пластику носової перетинки та видалення кісти правої гайморової пазухи.

Після втручання, перебуваючи на стаціонарному лікуванні, пацієнт поскаржився на втрату зору на одне око.

«Проведеною судово-медичною експертизою встановлено, що до втрати зору призвели ушкодження, завдані чоловіку під час операції», — йдеться в повідомленні.

Що загрожує лікарю

65-річному лікарю-отоларингологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України.

Слідство встановлює всі обставини інциденту.

