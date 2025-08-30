Чоловік у Києві вдарив жінку ножем за зауваження: як покарали нападника

Засуджений чоловік / © Поліція Києва

Реклама

Шість років за ґратами проведе 52-річний чоловік, який із ножем накинувся на мешканку Києва через зауваження щодо його поведінки.

Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент стався у березні цього року в багатоповерхівці Дніпровського району столиці. До поліції надійшло повідомлення від лікарів про госпіталізацію жінки з ножовими пораненнями. Правоохоронці з’ясували, що 27-річна мешканка будинку зробила зауваження незнайомцю, який голосно грюкав у двері квартири її сусідки.

Реклама

У відповідь чоловік дістав ніж та завдав жінці кілька проникаючих поранень у живіт. Потерпілу у важкому стані шпиталізували.

Поліцейські оперативно затримали нападника у порядку ст. 208 КПК України. Після завершення досудового розслідування матеріали кримінального провадження передали до суду.

Вироком Дніпровського районного суду Києва обвинуваченого визнано винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст.121 ККУ) та призначено покарання — шість років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Італії за загадкових обставин загинула 63-річна українка Тетяна Кучеренко. Жінку знайшли мертвою 21 серпня на узбіччі дороги в невеликому каналі. Поряд лежав її електросамокат. Поліція розслідує інцидент, але версію вбивства одразу відкинула.