Київ
235
1 хв

Чоловік у Києві вдарив жінку ножем за зауваження: як покарали нападника

Чоловік із ножем напав на жінку, яка зробила йому зауваження. Суд призначив нападнику шість років позбавлення волі.

Софія Бригадир
Засуджений чоловік

Засуджений чоловік / © Поліція Києва

Шість років за ґратами проведе 52-річний чоловік, який із ножем накинувся на мешканку Києва через зауваження щодо його поведінки.

Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент стався у березні цього року в багатоповерхівці Дніпровського району столиці. До поліції надійшло повідомлення від лікарів про госпіталізацію жінки з ножовими пораненнями. Правоохоронці з’ясували, що 27-річна мешканка будинку зробила зауваження незнайомцю, який голосно грюкав у двері квартири її сусідки.

У відповідь чоловік дістав ніж та завдав жінці кілька проникаючих поранень у живіт. Потерпілу у важкому стані шпиталізували.

Поліцейські оперативно затримали нападника у порядку ст. 208 КПК України. Після завершення досудового розслідування матеріали кримінального провадження передали до суду.

Вироком Дніпровського районного суду Києва обвинуваченого визнано винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст.121 ККУ) та призначено покарання — шість років позбавлення волі.

235
