Чоловік розгулював Києвом з прапором зі свастикою: поліція відреагувала (фото)

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У Києві на Печерську помітили чоловіка з прапором Україна, на який нанесена свастика. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомила поліція Києва.

Під час моніторингу Інтернету 6 липня правоохоронці натрапили публікацію, де чоловік на вулиці на столичному Печерську демонструє прапор зі свастикою. Тож поліція розпочала провадження за фактом демонстрації нацистської символіки.

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Слідчі внесли відомості щодо інциденту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Зараз правоохоронці намагаються встановити особу порушника, аби притягнути його до відповідальності. За цей вчинок чоловікові загрожує до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Чоловік з прапором зі свастикою у Києві / © соцмережі

Нагадаємо, раніше у Києві підлітки розгорнули прапор зі свастикою біля іграшки пса Патрона. У міській прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом поширення нацистської символіки.

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