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- Київ
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Чоловік розгулював Києвом з прапором зі свастикою: поліція відреагувала (фото)
Столичні правоохоронці розпочали розслідування за фактом демонстрації нацистської символіки.
У Києві на Печерську помітили чоловіка з прапором Україна, на який нанесена свастика. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомила поліція Києва.
Під час моніторингу Інтернету 6 липня правоохоронці натрапили публікацію, де чоловік на вулиці на столичному Печерську демонструє прапор зі свастикою. Тож поліція розпочала провадження за фактом демонстрації нацистської символіки.
Слідчі внесли відомості щодо інциденту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
Зараз правоохоронці намагаються встановити особу порушника, аби притягнути його до відповідальності. За цей вчинок чоловікові загрожує до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше у Києві підлітки розгорнули прапор зі свастикою біля іграшки пса Патрона. У міській прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом поширення нацистської символіки.