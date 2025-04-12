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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

Чіплялися за трамваї та електропотяги в Києві: як покарають батьків підлітків-зацеперів

Поліція провела профілактичні бесіди, а батьків притягли до відповідальності.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Зачепери на електричці

Підлітки-зацепери / © Поліція Києва

Поліцейські Києва виявили в одному з телеграм-каналів відео, на яких троє підлітків катаються на зовнішній стороні трамвая та електропотяга, тримаючись за зчіпний пристрій.

Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці встановили осіб небезпечних «зачеперів» — двох 14-річних та одного 15-річного хлопця з Київської області.

«Правоохоронці провели з дітьми профілактичну бесіду та розповіли неповнолітнім любителям небезпечної «розваги» про її фатальні наслідки, про те, що в мить можна впасти на великій швидкості, отримати удар електричним струмом або вдаритися об перешкоду на дорозі, у вигляді стовпу чи вузького тунелю. А також розповіли їм про реальні трагічні історії, коли хвилинна «розвага» коштувала дітям життя або завдавала їм каліцтва на все життя», — йдеться в повідомленні.

Батьків притягнули до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП). Їм загрожує штраф.

Підлітки-зацепери / © Поліція Києва

Підлітки-зацепери / © Поліція Києва

Підлітки-зацепери / © Поліція Києва

Підлітки-зацепери / © Поліція Києва

Нагадаємо, у Києві помер 12-річний хлопець Назар, якого вдарило струмом на даху електрички.

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