- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 117
- Час на прочитання
- 1 хв
Чіплялися за трамваї та електропотяги в Києві: як покарають батьків підлітків-зацеперів
Поліція провела профілактичні бесіди, а батьків притягли до відповідальності.
Поліцейські Києва виявили в одному з телеграм-каналів відео, на яких троє підлітків катаються на зовнішній стороні трамвая та електропотяга, тримаючись за зчіпний пристрій.
Про це повідомила поліція Києва.
Правоохоронці встановили осіб небезпечних «зачеперів» — двох 14-річних та одного 15-річного хлопця з Київської області.
«Правоохоронці провели з дітьми профілактичну бесіду та розповіли неповнолітнім любителям небезпечної «розваги» про її фатальні наслідки, про те, що в мить можна впасти на великій швидкості, отримати удар електричним струмом або вдаритися об перешкоду на дорозі, у вигляді стовпу чи вузького тунелю. А також розповіли їм про реальні трагічні історії, коли хвилинна «розвага» коштувала дітям життя або завдавала їм каліцтва на все життя», — йдеться в повідомленні.
Батьків притягнули до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП). Їм загрожує штраф.
Нагадаємо, у Києві помер 12-річний хлопець Назар, якого вдарило струмом на даху електрички.