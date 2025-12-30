Четверта доба без світла: як живе Вишгород на Київщині

Відключення світла

Мешканцям Вишгрода на Київщині доводиться проходити справжнє випробування. Так, місто вже четверту добу перебуває без світла.

ДСНС працюють для забезпечення роботи Пунктів Незламності та потужних генераторів.

За даними відомства, станом на 8:00 у Вишгороді:

розгорнуто 11 наметів;

додатково залучено 14 генераторів, якими забезпечено роботу систем теплопостачання у 22 багатоквартирних будинках.

Люди перебувають без світла та в умовах холоду. Але у них є головне — віра та взаємна підтримка.

«Пункти Незламності стали місцем, де темрява відступає перед людяністю. Гарячий чай і кава зігрівають не лише руки, а й душу. Там можна зарядити телефони, щоб почути рідний голос, написати коротке „я в порядку“, дізнатися новини. А ще — просто посидіти поруч, поговорити з друзями, сусідами, відчути плече один одного», — йдеться у повідомленні.

Раніше йшлося про ситуацію зі світло на Київщині.

Енергетики повідомили, що у Вишгородському районі наразі без електроенергії залишаються понад 9 тисяч домогосподарств. З метою покращення ситуації фахівці працюють уже третю добу поспіль. Втім для повного відновлення мереж енергетикам потрібен додатковий час.

Ще у двох районах — екстрені відключення світла. Йдеться про А у Бориспільський та Броварський районах.