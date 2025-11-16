Червоний хрест на світлофорі: що означає новий сигнал у Києві

Світлофор з червоним хрестом

Секція у формі червоного хреста на світлофорах — це не просто декорація, а новий інструмент регулювання трафіку. Його основна функція — забезпечити безпечний та швидкий лівий поворот.

Про це повідомляє профільний портал Ampercar.com.

Сигнал «Червоний хрест» має лише два стани:

активний (світиться червоним) — рух зустрічного транспорту заборонено. Це сигнал для водіїв, які повертають ліворуч, про те, що зустрічні смуги повністю перекриті;

неактивний (не світиться) — проїзд для зустрічних авто відкритий.

Коли загоряється червоний хрест, водій, який повертає ліворуч, може зробити це спокійно, не побоюючись зіткнення зі зустрічними автомобілями, оскільки для них увімкнено заборонний сигнал.

Тестовий режим та безпека

Впровадження «Грецького хреста» є частиною загальної програми з оновлення світлофорних об’єктів у столиці, де поступово з’являються додаткові стрілки та цифрові таймери.

Наразі нові світлофори працюють у тестовому режимі. У разі підтвердження їхньої ефективності у зменшенні заторів та «конфліктних ситуацій» на перехрестях, система може стати стандартною частиною дорожньої інфраструктури.

Попри те, що нова система створена для спрощення руху та зменшення зіткнень, експерти застерігають: уважність водіїв залишається ключовою гарантією безпеки. Перед здійсненням маневру, навіть за умови активного червоного хреста, необхідно переконатися, що перехрестя вільне і всі зустрічні авто зупинилися.

