- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 2524
- Час на прочитання
- 1 хв
"Червона калина": як незламні кияни пережили повітряну тривогу у метро
Мешканці Києва сховали від ракет та дронів у метро.
У ніч проти 24 квітня 2025 року ворог потужно атакував Україну та Київ дронами та ракетами.
Про це інформує ТСН.
Кияни очікували на відбій повітряної тривоги у метро, яке стало для них тимчасовим прихистком.
Незламні українці під час масштабної атаки ворога на Київ заспівали "Червону калину" у метро.
Зокрема, пісню виконала Тетяна Іванівна — українська співачка (народне сопрано), солістка Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки (2006), народна артистка України (2023).
Нагадаємо, Харків теж зазнав ракетних ударів та атаки дронами.