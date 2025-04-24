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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2524
Час на прочитання
1 хв

"Червона калина": як незламні кияни пережили повітряну тривогу у метро

Мешканці Києва сховали від ракет та дронів у метро.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Київ

Атака на Київ / © ТСН

У ніч проти 24 квітня 2025 року ворог потужно атакував Україну та Київ дронами та ракетами.

Про це інформує ТСН.

Кияни очікували на відбій повітряної тривоги у метро, яке стало для них тимчасовим прихистком.

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Незламні українці під час масштабної атаки ворога на Київ заспівали "Червону калину" у метро. 

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© ТСН

Зокрема, пісню виконала Тетяна Іванівна  — українська співачка (народне сопрано), солістка Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки (2006), народна артистка України (2023). 

Нагадаємо, Харків теж зазнав ракетних ударів та атаки дронами.

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