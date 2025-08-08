ТСН у соціальних мережах

Через удари по Бучі пошкоджені 52 будинки: нові подробиці (фото)

Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив про пошкодження понад пів сотні приватних будинків, дитсадка та церкви.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Руйнування у Бучі через атаку 8 серпня

Руйнування у Бучі через атаку 8 серпня / © Анатолій Федорук

Через російську атаку на Бучу в Київській області у ніч проти 8 серпня стало відомо про пошкодження 52 приватних будинків. Пошкоджень зазнали також дитсадок та церква.

Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

«Буча оговтується після нічного ворожого обстрілу. Станом на 14:00 п’ятниці, 8 серпня, про пошкодження різного ступеня вже повідомили власники 52 приватних будинків», — йдеться в заяві міського голови.

Пошкодження отримали також дитсадок та Церква ікони Божої Матері «Почаївська» у мікрорайоні Мельники. Федорук зазначив, що це місця, куди щодня приходили діти, куди люди йшли з молитвою та надією.

На місцях ударів працюють усі служби, які допомагають мешканцям та ліквідовують наслідки атаки.

Наслідки атаки на Бучу 8 серпня / © Анатолій Федорук

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 8 серпня атакувала Київщину безпілотниками і пошкодила низку житлових будинків у Бучанському районі, спалахнули пожежі. Були поранені троє жінок.

Серед інших помешкань ворог розгромив і будинок рестораторки Маргарити Січкар. Вона показала фото руйнувань.

Вночі проти 8 серпня російська армія атакувала Україну 108 дронами різних типів, а протиповітряна оборона знищила 82 БпЛА. Зафіксовано влучання 26 дронів на 10 локаціях.

