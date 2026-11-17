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- Київ
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Через отруєння чадним газом у Києві загинула ціла родина: що призвело до трагедії
У Деснянському районі Києва правоохоронці виявили тіла 42-річного чоловіка та його літніх батьків, які, за попередніми даними, загинули внаслідок отруєння чадним газом через увімкнену газову конфорку та зачинені вікна.
У Києві внаслідок отруєння чадним газом загинула ціла родина. Правоохоронці розслідують обставини трагедії у Деснянському районі столиці.
Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.
На сполох забили мешканці багатоповерхівки, коли їхні сусіди кілька днів поспіль не виходили на зв’язок. Прибувши на виклик, поліцейські залучили рятувальників КАРС для примусового відкриття дверей. У помешканні виявили без ознак життя 42-річного чоловіка, а також його 64-річну матір та 67-річного батька.
Під час огляду квартири правоохоронці з’ясували, що на кухні працювала одна газова конфорка, а всі вікна в оселі були щільно зачинені. Водночас міжкімнатні двері залишалися відчиненими, через що небезпечний газ безперешкодно поширився кімнатами, де перебували люди.
За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть усіх трьох членів родини настала внаслідок отруєння чадним газом. Остаточну причину встановить судово-медична експертиза.
За фактом загибелі людей слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з додатковою відміткою «нещасний випадок».
У поліції вкотре нагадують, що чадний газ не має ані кольору, ані запаху, проте є смертельно небезпечним. Громадян закликають у жодному разі не використовувати газові плити чи духовки для обігріву оселі, стежити за приладами під час приготування їжі та регулярно провітрювати приміщення.
Нагадаємо, на Київщині у селі Чуприна троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом. Серед загиблих — дівчинка 2010 року народження. Ще одного підлітка госпіталізували до дитячої лікарні.