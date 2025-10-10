Через обстріл у Києві змінили рух громадського транспорту: деталі

Тролейбус

Доповнено додатковими матеріалами

Після російської атаки на Київ 10 жовтня громадський транспорт у столиці курсує зі змінами. Через відсутність електропостачання тимчасово не працює частина тролейбусних і трамвайних маршрутів.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Для забезпечення сполучення районів у Києві курсують автобуси:

№37ТР — від вул. Милославської до ст. м. «Лісова»;

№28Т — від Дарницької площі до вул. Милославської;

№30ТР — від вул. Милославської до ст. м. «Почайна»;

№8Т — від Дарницької площі до ст. м. «Позняки», дублюючи рух трамвая №8.

Для покращення сполучення між лівим і правим берегами, у Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах №114 і №50ТР.

Окрім того, через пошкодження будинку в Печерському районі перекрито з’їзд з бульвару Лесі Українки на бульвар Миколи Міхновського в напрямку станції метро «Либідська». На місці працюють відповідні служби і техніка.

Фахівці КП «Київпастранс» та енергетичних служб посилено працюють над відновленням електроживлення та стабілізацією руху транспорту.

Зазначається, що рух громадського транспорту постійно коригують відповідно до ситуації в енергосистемі столиці. Киян закликали стежити за оновленнями на офіційних ресурсах «Київпастрансу» та КМДА.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 10 жовтня влаштувала масовану атаку на Київ. Зокрема, загарбники влучили у багатоповерхівку в Печерському районі. Через ворожі удари постраждали 12 людей. Восьмеро із них перебувають у лікарнях.

Окрім того, через локальну аварію в мережі пів Києва залишилася без світла. Енергетики працюють над заживленням абонентів, надаючи пріоритет об’єктам критичної інфраструктури.