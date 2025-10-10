- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 260
- Час на прочитання
- 2 хв
Через обстріл у Києві змінили рух громадського транспорту: деталі
Через атаку в Києві не працює частина тролейбусів і трамваїв, але їх дублюють автобуси.
Після російської атаки на Київ 10 жовтня громадський транспорт у столиці курсує зі змінами. Через відсутність електропостачання тимчасово не працює частина тролейбусних і трамвайних маршрутів.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Для забезпечення сполучення районів у Києві курсують автобуси:
№37ТР — від вул. Милославської до ст. м. «Лісова»;
№28Т — від Дарницької площі до вул. Милославської;
№30ТР — від вул. Милославської до ст. м. «Почайна»;
№8Т — від Дарницької площі до ст. м. «Позняки», дублюючи рух трамвая №8.
Для покращення сполучення між лівим і правим берегами, у Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах №114 і №50ТР.
Окрім того, через пошкодження будинку в Печерському районі перекрито з’їзд з бульвару Лесі Українки на бульвар Миколи Міхновського в напрямку станції метро «Либідська». На місці працюють відповідні служби і техніка.
Фахівці КП «Київпастранс» та енергетичних служб посилено працюють над відновленням електроживлення та стабілізацією руху транспорту.
Зазначається, що рух громадського транспорту постійно коригують відповідно до ситуації в енергосистемі столиці. Киян закликали стежити за оновленнями на офіційних ресурсах «Київпастрансу» та КМДА.
Нагадаємо, російська армія у ніч проти 10 жовтня влаштувала масовану атаку на Київ. Зокрема, загарбники влучили у багатоповерхівку в Печерському районі. Через ворожі удари постраждали 12 людей. Восьмеро із них перебувають у лікарнях.
Окрім того, через локальну аварію в мережі пів Києва залишилася без світла. Енергетики працюють над заживленням абонентів, надаючи пріоритет об’єктам критичної інфраструктури.