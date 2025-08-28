Через обстріл Києва зросла кількість загиблих та постраждалих

Київ 28 серпня / © ДСНС

У Києві кількість постраждалих зросла до 48 людей. Відомо також про 10 загиблих.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Відповідні служби продовжують працювати на місцях, аби врятувати людей. На жаль, кількість потерпілих і жертв через атаку РФ зросла.

«Кількість постраждалих зросла до 48. З них 10 загиблих», — зауважив посадовець.

Інформація оновлюватиметься й уточнюватиметься.

Російський обстріл Києва 28 серпня: головне

Вночі 28 серпня армія РФ масовано атакувала Київ ракетами й дронами.

Через обстріл РФ є потерпілі й загиблі. Станом на 10:30 відомо про 12 жертв російського удару, серед яких — три дитини 2, 17 та 14 років.

Ситуація у районах:

Дарницький — росіяни прямим влучанням знищили частину 5-типоверхівки. На місці триває рятувальна операція, намагаються деблокувати людей, витягти з-під завалів. Постраждали 9-ти, 16-типоверхові житлові будинки, приватний будинок, парковка, дитячий садочок.

Дніпровський — пошкоджена житлова 25-типоверхівка, дрон влучив у двір поруч з 9-типоверхівкою, горять автівки. Тут десятки автівок постраждали на кількох локаціях.

Соломʼянський — горів приватний житловий будинок, наразі пожежу локалізовано.

Шевченківський — також сильно постраждав. Кілька нежитлових будівель, офіси, автівки звичайних киян.

Голосіївський — вже зранку внаслідок атаки займання на кількох локаціях, понад 10 будинків з вибитими вікнами, постраждали автівки.

Деснянський — в нежитловій зоні фіксують також наслідки.

Оболонський — є пошкодження.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що нічна атака РФ є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. Так, Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що РФ досі не боїться наслідків.

«Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції», — наголошує український лідер.