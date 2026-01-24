Через нічний обстріл змінено рух метро у Києві: як курсують поїзди

Метро у столиці / © Українська правда

Росіяни обстріляли вночі Київ. Через атаку поїзди метро на зеленій лінії тимчасово курсують зі змінами.

Про це повідомили у КМДА.

Рух поїздів здійснюється між станціями «Сирець» — «Видубичі» та між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір».

«На відкритій ділянці зеленої лінії під час огляду території виявлено пошкодження огорожі під час нічного обстрілу», — уточнили у відомстві.

Зазначається, що на червоній та синій лінії поїзди курсують без змін.

Нагадаємо, анаслідок російського масованого повітряного удару по Києву загинула щонайменше одна людина, ще чотири мешканці міста отримали поранення. У Дарницькому районі столиці російський удар пошкодив будівлю приватного медзакладу. Тут були побиті вікна, відомо про травмовану особу. Кличко поінформував також про перебої з тепло- та водопостачанням на лівому березі столиці.