Через нічний обстріл змінено рух метро у Києві: як курсують поїзди
Через обстріл на зеленій лінії метро в Києві тимчасово змінили рух поїздів.
Росіяни обстріляли вночі Київ. Через атаку поїзди метро на зеленій лінії тимчасово курсують зі змінами.
Про це повідомили у КМДА.
Рух поїздів здійснюється між станціями «Сирець» — «Видубичі» та між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір».
«На відкритій ділянці зеленої лінії під час огляду території виявлено пошкодження огорожі під час нічного обстрілу», — уточнили у відомстві.
Зазначається, що на червоній та синій лінії поїзди курсують без змін.
Нагадаємо, анаслідок російського масованого повітряного удару по Києву загинула щонайменше одна людина, ще чотири мешканці міста отримали поранення. У Дарницькому районі столиці російський удар пошкодив будівлю приватного медзакладу. Тут були побиті вікна, відомо про травмовану особу. Кличко поінформував також про перебої з тепло- та водопостачанням на лівому березі столиці.