Через нічну атаку пошкоджена історична будівля Київської політехніки (фото)

Пошкоджений навчальний корпус КПІ ім. Сікорського / © КПІ

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Через масовану атаку з боку Росії у ніч проти 17 червня була пошкоджена історична будівля навчального корпусу Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

Про це повідомили на Facebook-сторінці університету.

«Під час атаки пошкоджень зазнали будівлі і споруди КПІ ім. Ігоря Сікорського, зокрема, у історичній будівлі навчального корпусу №4, закладини фундаментів якого 1 червня 1898 року започаткували спорудження університету», — йдеться в заяві адміністрації закладу освіти.

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Там також опублікували фото пошкоджень. На них видно, що у приміщенні навчального корпусу пошкоджені вікна, а також двері всередині. Пошкоджено і п’єдестал однієї зі скульптур на території університету.

Пошкоджений навчальний корпус КПІ ім. Сікорського / © КПІ

Пошкоджений навчальний корпус КПІ ім. Сікорського / © КПІ

Пошкоджений навчальний корпус КПІ ім. Сікорського / © КПІ

Пошкоджений навчальний корпус КПІ ім. Сікорського / © КПІ

Пошкоджений навчальний корпус КПІ ім. Сікорського / © КПІ

Зауважимо, унаслідок нічної російської атаки було також пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 17 червня влаштували масовану атаку по Києву з застосуванням ракет, дронів та касетних боєприпасів. У столиці зафіксовані пошкодження та руйнування у семи районах. Найбільше постраждав Солом’янський район, де ворожа балістична ракета знищила цілий під’їзд житлової дев’ятиповерхівки. Людей доводиться шукати під завалами.

За останніми даними від влади, кількість постраждалих унаслідок атаки на Київ зросла до 99-ти. На жаль, у результаті ударів загинули 14 людей.

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