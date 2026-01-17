- Дата публікації
Через нічну атаку Київщина залишилася без світла
Нічна атака спричинила масштабні відключення на Київщині.
Унаслідок нічної ворожої атаки на Київщині без електропостачання залишилися близько 56 тисяч родин у Бучанському районі.
Про це йдеться у повідомлені пресслужби ДТЕК у Telegram.
Енергетики одразу заживили об’єкти критичної інфраструктури та розпочали аварійно-відновлювальні роботи.
Як повідомляється, першочергово електроенергію подали до критичної інфраструктури. Наразі фахівці продовжують відновлення мереж, однак роботи ускладнює низька температура повітря.
Крім того, через пошкодження енергетичної інфраструктури в області в Броварському та Бориспільському районах запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Енергетики закликають мешканців регіону зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
