Через нічну атаку Київщина залишилася без світла

Унаслідок нічної ворожої атаки на Київщині без електропостачання залишилися близько 56 тисяч родин у Бучанському районі.

Про це йдеться у повідомлені пресслужби ДТЕК у Telegram.

Енергетики одразу заживили об’єкти критичної інфраструктури та розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомляється, першочергово електроенергію подали до критичної інфраструктури. Наразі фахівці продовжують відновлення мереж, однак роботи ускладнює низька температура повітря.

Крім того, через пошкодження енергетичної інфраструктури в області в Броварському та Бориспільському районах запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Енергетики закликають мешканців регіону зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

