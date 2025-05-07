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- Київ
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Через атаку на Київщину пошкоджена багатоповерхівка (фото)
Атака БпЛА на Київщину призвела до руйнувань у житловому комплексі в селі Софіївська Борщагівка.
Російські війська атакували Київську область безпілотниками у ніч проти 7 травня. Через атаку сталися руйнування у десятиповерховому житловому будинку.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Через дронову атаку у селі Софіївська Борщагівка виникла пожежа та руйнування у десятиповерхівці в одному з житлових комплексів. Були зруйновні конструкції на другому поверсі.
Загиблих та постраждалих на місці не виявлено.
Від ДСНС до ліквідації наслідків атаки були залучені 10 рятувальників та три одиниці техніки.
Нагадаємо, у ніч проти 7 травня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. У столиці загинули двоє людей, ще восьмеро — постраждали. Уламки впали у чотирьох районах міста, виникли пожежі і зафіксовані руйнування.