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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Через атаку на Київщину пошкоджена багатоповерхівка (фото)

Атака БпЛА на Київщину призвела до руйнувань у житловому комплексі в селі Софіївська Борщагівка.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пошкоджена багатоповерхівка у Софіївській Борщагівці

Пошкоджена багатоповерхівка у Софіївській Борщагівці / © ДСНС

Російські війська атакували Київську область безпілотниками у ніч проти 7 травня. Через атаку сталися руйнування у десятиповерховому житловому будинку.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Через дронову атаку у селі Софіївська Борщагівка виникла пожежа та руйнування у десятиповерхівці в одному з житлових комплексів. Були зруйновні конструкції на другому поверсі.

Загиблих та постраждалих на місці не виявлено.

Від ДСНС до ліквідації наслідків атаки були залучені 10 рятувальників та три одиниці техніки.

Пошкоджена багатоповерхівка у Софіївській Борщагівці / © ДСНС

Пошкоджена багатоповерхівка у Софіївській Борщагівці / © ДСНС

Пошкоджена багатоповерхівка у Софіївській Борщагівці / © ДСНС

Пошкоджена багатоповерхівка у Софіївській Борщагівці / © ДСНС

Пошкоджена багатоповерхівка у Софіївській Борщагівці / © ДСНС

Пошкоджена багатоповерхівка у Софіївській Борщагівці / © ДСНС

Пошкоджені авто у Софіївській Борщагівці / © ДСНС

Пошкоджені авто у Софіївській Борщагівці / © ДСНС

Чоловік на місці атаки по будинку у Софіївській Борщагівці / © ДСНС

Чоловік на місці атаки по будинку у Софіївській Борщагівці / © ДСНС

Пошкоджена багатоповерхівка у Софіївській Борщагівці / © ДСНС

Пошкоджена багатоповерхівка у Софіївській Борщагівці / © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 7 травня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. У столиці загинули двоє людей, ще восьмеро — постраждали. Уламки впали у чотирьох районах міста, виникли пожежі і зафіксовані руйнування.

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