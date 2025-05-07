Через атаку на Київщину пошкоджена багатоповерхівка (фото)

Пошкоджена багатоповерхівка у Софіївській Борщагівці / © ДСНС

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Російські війська атакували Київську область безпілотниками у ніч проти 7 травня. Через атаку сталися руйнування у десятиповерховому житловому будинку.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Через дронову атаку у селі Софіївська Борщагівка виникла пожежа та руйнування у десятиповерхівці в одному з житлових комплексів. Були зруйновні конструкції на другому поверсі.

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Загиблих та постраждалих на місці не виявлено.

Від ДСНС до ліквідації наслідків атаки були залучені 10 рятувальників та три одиниці техніки.

Пошкоджена багатоповерхівка у Софіївській Борщагівці / © ДСНС

Пошкоджена багатоповерхівка у Софіївській Борщагівці / © ДСНС

Пошкоджена багатоповерхівка у Софіївській Борщагівці / © ДСНС

Пошкоджені авто у Софіївській Борщагівці / © ДСНС

Чоловік на місці атаки по будинку у Софіївській Борщагівці / © ДСНС

Пошкоджена багатоповерхівка у Софіївській Борщагівці / © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 7 травня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. У столиці загинули двоє людей, ще восьмеро — постраждали. Уламки впали у чотирьох районах міста, виникли пожежі і зафіксовані руйнування.