Через атаку на Київ зросла кількість жертв: нові подробиці

Руйнування у Києві після атаки 31 липня / © Associated Press

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Через атаку на Київ у ніч проти 31 липня кількість загиблих зросла від шести до восьми. Рятувальники витягли з-під завалів тіло чоловіка.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Святошинському районі столиці з-під завалів знищеного російською ракетою під’їзду витягли загиблого.

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«Внаслідок удару по цьому будинку вже шестеро загиблих, а разом по Києву — 8», — написав Ткаченко в Мережі.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, використовуючи ракети та безпілотники. Найбільших пошкоджень зазнали Солом’янський, Святошинський, Шевченківський та Голосіївський райони столиці. У Святошинському районі ракета зруйнувала цілий під’їзд житлового будинку.

За останніми даними, через російські удари у Києві постраждали 82 людини. У місті загалом пошкоджено 100 об’єктів.

Загалом протягом нічної атаки ворог випустив по Україні 309 дронів різних моделей і вісім крилатих ракет типу «Іскандер-К». Українська протиповітряна оборона знищила або придушила 291 повітряний об’єкт.

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