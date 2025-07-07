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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Через атаку на Київ частина міста опинилася без гарячої води: подробиці

Через російські удари без гарячого водопостачання у Києві залишилися житлові будинки, школи та лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Гаряча вода

Гаряча вода / © Shutterstock

Через нічну атаку на Київ 7 червня було пошкоджено тепломережу великого діаметру. Через це близько 500 будівель залишились без гарячої води.

Про це повідомили у «Київтеплоенерго».

Внаслідок російської ракетної атаки було пошкоджень теплову магістраль діаметром 1 м. Через це без послуги гарячого водопостачання опинилися близько 500 будівель.

Зазначається, що йдеться про житлові будинки та соціальні обʼєкти: школи, медичні установи, а також відомчі обʼєкти.

Окрім того, були пошкоджені віконні конструкції на одному з енергетичних обʼєктів.

«Працівники Київтеплоенерго наразі роблять усе необхідне для ліквідації пошкодження», — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, у ніч проти 7 липня російська армія атакувала Київ безпілотниками. Наслідки атаки зафіксовані у Деснянському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці. Ворожі удари пошкодили будівлі, автомобілі та тепломагістраль.

Зауважимо, для нічної атаки по Україні ворог застосував чотири ракети С-300/400 та 101 безпілотник «Шахед». Сили ППО знешкодили 75 дронів, але й сталися влучання.

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