Частину Києва затягло димом: що сталося у Святошинському районі (відео)

Дим у Святошинському районі Києва 23 січня / © скриншот з відео

У Святошинському районі Києва спалахнула пожежа на території складів, через що район Академмістечка затягло густим димом. Влада попередила про тимчасове погіршення стану повітря.

Про це поінформували Київська міська державна адміністрація та місцеві телеграм-канали.

Столичні пабліки опублікували відео з димом над будівлями у районі Академмістечка.

В КМДА пояснили, що у Святошинському районі виникла пожежа на території складів, і через це може спостерігатися тимчасове погіршення стану повітря.

Столична влада порадила до покращення ситуації зі станом повітря зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

На місці пожежі працюють аварійно-рятувальні служби.

До слова, через проблеми в енергетиці Київ визначив у кожному районі опорні «Пункти незламності», де за потреби люди зможуть ночувати, отримати харчування та обігрів від мобільних котелень. Мер Віталій Кличко попередив про вкрай складну ситуацію та закликав містян зробити запаси води, їжі й ліків, а за можливості — виїхати за місто до альтернативних джерел тепла.