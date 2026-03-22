Частина мешканців Києва та області знеструмлена: у чому причина

Енергетика

Частина жителів Києва та Київщини тимчасово без світла. Сталася аварія на обладнанні.

Про це повідомляє ДТЕК.

Унаслідок аварії частина жителів Дніпровського та Дарницького районів столиці тимчасово залишилась без світла. Також без електрики перебувають деякі будинки Броварського району Київщини.

«Робимо все можливе, щоб якнайшвидше подолати наслідки аварії. Дякуємо за терпіння та підтримку!», — наголосили у ДТЕК.

Як ми писали, на лівому березі Києва зафіксовано перебої з електропостачанням та водою — частина районів раптово залишилася без світла. Жителі Дніпровського району повідомляють про масове відключення електроенергії та темряву в будинках, також працюють генератори. У КМДА та енергетичних службах зазначають, що фахівці вже працюють над ліквідацією аварії та відновленням електропостачання.

Раніше йшлося про те, що тисячі мешканців Славутича у Київській області залишилися без електропостачання. Причиною стала чкергова атака РФ. Загалом без світла майже 21 000 споживачів. Енергетики працюють, щоб оперативно відновити живлення.