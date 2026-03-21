ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1205
Час на прочитання
2 хв

Частина Києва раптово занурилась у блекаут: що відомо

Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Блекаут у Києві

На лівому березі Києва зафіксовано перебої з електропостачанням та водою.

Про це повідомляють місцеві пабліки та очевидці.

Жителі Дніпровського району повідомляють про масове відключення електроенергії.

«Вимкнули світло у будинку, поряд будинки також без електрики — темрява, як під час блекауту. Знову гудуть генератори», — розповіла мешканка району Ганна в коментарі для ТСН.

Як стверджує Ганна, світло зникло десь о 22.48 у всього району.

Також мешканці повідомляють про проблеми з водопостачанням.

Джерела ТСН у поліції зазначили, що до них інформація стосовно цього приводу не надходила.

Перебої з електропостачанням у Києві / © Фото з відкритих джерел

Як повідомляють у місцевих Telegram-каналах, попередня причина — аварія в мережі.

«Київпастранс» попередив про затримку руху тролейбусів №№ 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50, 50к, 8, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 35.

«Через відсутність напруги в контактній мережі», — йдеться в повідомленні.

Момент спалаху у Києві / © Фото з відкритих джерел

У КМДА зазначили, що через аварійну ситуацію на електромережі на лівому березі Києва перебої зі світлом та водопостачанням.

«Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно, у підземному пішохідному переході Києва на Лук’янівці — на розі вулиць Січових Стрільців та Глибочицької обвалилася частина стелі.

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав.

Фахівці пояснили, що основною причиною руйнування стали складні погодні умови. Через перепади температури, сильні морози та подальше різке потепління пошкодилися кріплення короба і захисний штукатурний шар.

Також, у Дарницькому районі Києва сталася пожежа у підземному паркінгу житлового комплексу. Очевидці зафіксували, як чорний дим валив із-під землі.

Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що полум’я охопило один із легкових автомобілів, припаркованих на підземному рівні. У ДСНС підтвердили, що жертв та постраждалих не було.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie