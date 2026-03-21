Частина Києва раптово занурилась у блекаут: що відомо

Блекаут у Києві

На лівому березі Києва зафіксовано перебої з електропостачанням та водою.

Про це повідомляють місцеві пабліки та очевидці.

Жителі Дніпровського району повідомляють про масове відключення електроенергії.

«Вимкнули світло у будинку, поряд будинки також без електрики — темрява, як під час блекауту. Знову гудуть генератори», — розповіла мешканка району Ганна в коментарі для ТСН.

Як стверджує Ганна, світло зникло десь о 22.48 у всього району.

Також мешканці повідомляють про проблеми з водопостачанням.

Джерела ТСН у поліції зазначили, що до них інформація стосовно цього приводу не надходила.

Перебої з електропостачанням у Києві / © Фото з відкритих джерел

Як повідомляють у місцевих Telegram-каналах, попередня причина — аварія в мережі.

«Київпастранс» попередив про затримку руху тролейбусів №№ 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50, 50к, 8, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 35.

«Через відсутність напруги в контактній мережі», — йдеться в повідомленні.

Момент спалаху у Києві / © Фото з відкритих джерел

У КМДА зазначили, що через аварійну ситуацію на електромережі на лівому березі Києва перебої зі світлом та водопостачанням.

«Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно, у підземному пішохідному переході Києва на Лук’янівці — на розі вулиць Січових Стрільців та Глибочицької обвалилася частина стелі.

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав.

Фахівці пояснили, що основною причиною руйнування стали складні погодні умови. Через перепади температури, сильні морози та подальше різке потепління пошкодилися кріплення короба і захисний штукатурний шар.

Також, у Дарницькому районі Києва сталася пожежа у підземному паркінгу житлового комплексу. Очевидці зафіксували, як чорний дим валив із-під землі.

Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що полум’я охопило один із легкових автомобілів, припаркованих на підземному рівні. У ДСНС підтвердили, що жертв та постраждалих не було.