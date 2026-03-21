Частина Києва раптово занурилась у блекаут: що відомо
Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження.
На лівому березі Києва зафіксовано перебої з електропостачанням та водою.
Про це повідомляють місцеві пабліки та очевидці.
Жителі Дніпровського району повідомляють про масове відключення електроенергії.
«Вимкнули світло у будинку, поряд будинки також без електрики — темрява, як під час блекауту. Знову гудуть генератори», — розповіла мешканка району Ганна в коментарі для ТСН.
Як стверджує Ганна, світло зникло десь о 22.48 у всього району.
Також мешканці повідомляють про проблеми з водопостачанням.
Джерела ТСН у поліції зазначили, що до них інформація стосовно цього приводу не надходила.
Як повідомляють у місцевих Telegram-каналах, попередня причина — аварія в мережі.
«Київпастранс» попередив про затримку руху тролейбусів №№ 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50, 50к, 8, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 35.
«Через відсутність напруги в контактній мережі», — йдеться в повідомленні.
У КМДА зазначили, що через аварійну ситуацію на електромережі на лівому березі Києва перебої зі світлом та водопостачанням.
«Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження», — йдеться в повідомленні.
Надзвичайні ситуації в Києві — останні новини
Нагадаємо, нещодавно, у підземному пішохідному переході Києва на Лук’янівці — на розі вулиць Січових Стрільців та Глибочицької обвалилася частина стелі.
За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав.
Фахівці пояснили, що основною причиною руйнування стали складні погодні умови. Через перепади температури, сильні морози та подальше різке потепління пошкодилися кріплення короба і захисний штукатурний шар.
Також, у Дарницькому районі Києва сталася пожежа у підземному паркінгу житлового комплексу. Очевидці зафіксували, як чорний дим валив із-під землі.
Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що полум’я охопило один із легкових автомобілів, припаркованих на підземному рівні. У ДСНС підтвердили, що жертв та постраждалих не було.